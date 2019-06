La Policía denuncia solo en mayo a 262 gorrillas por invadir la calzada

Las sanciones por infringir la ley de tráfico ascienden a 80 euros; por desobediencia se pagarían mínimo 601.

La Policía Local de Murcia ha denunciado, solo en el mes de mayo, a 262 aparcacoches 'sin papeles' sorprendidos tratando de ganarse unas monedas en las calles de la ciudad, informan fuentes policiales. A la mayoría, por ocupar la calzada habiendo acera. A diez de ellos, además, se les denunció por desobediencia.

Como la mendicidad no es una práctica ilegal (y, por tanto, no se puede sancionar), no les denuncian por pedir dinero. Tampoco por dirigirse a los conductores que aparcan, aunque les importunen. Los agentes denuncian a los gorrillas simplemente por estar en la carretera. Por norma, no pueden quedarse ocupando la calzada si hay una acera al lado.

Cuando se pilla a un gorrilla, primero se formula una denuncia por infracción a la normativa de tráfico. Se abre un acta y se insta a la persona denunciada a que se desplace por la acera. A la tercera vez que lo cazan, la denuncia cambia: como no está haciendo caso a lo que le manda la Policía Local, se formula una denuncia por desobediencia.

En cuanto a los datos de 2018, la Policía Local denunció por infracción de tráfico a un total de 3.319 gorrillas en Murcia. Además, 41 de ellos acabaron denunciados también por desobediencia, detallan desde el Ayuntamiento capitalino.

Las sanciones a quien se denuncia por infringir la ley de tráfico ascienden a 80 euros. Mientras, quien es multado por desobediencia pagaría mínimo 601 euros, tal y como recuerdan desde la Policía Local, Cuerpo que insiste en pedir al ciudadano que llame al 092 si uno de estos gorillas le amenaza o ataca.