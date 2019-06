Sorprendido con varias escopetas y un machete en su casa de La Alberca

El suceso tenía lugar en la población murciana de La Alberca. Fue la propia familia del hombre la que avisó a la Policía Local: temían por él. Se encontraba "mal emocionalmente" y se había encerrado con varias armas, indican fuentes cercanas.

A la vivienda se desplazaron agentes de la Policía Local de Murcia, que accedieron a la vivienda y encontraron al individuo junto a varias escopetas y un machete.

Tenía licencia de armas. No llegó a herir a nadie. Solamente se autolesionó él con el arma blanca.

Sanitarios atendieron in situ al hombre, que no precisó ser trasladado a un centro hospitalario. Sus heridas no eran graves, Fue llevado a dependencias policiales, donde fue interrogado. No obstante, como no lesionó a nadie ni amenazaba, no se le llegó a detener. Solo generó, dicen fuentes policiales "tensión" entre sus familiares y vecinos.