Mario Gómez vuelve a reunirse con Ballesta para salvar el pacto

Al filo de las once de la noche, el candidato de Cs y líder local de Murcia, Mario Gómez, ha vuelto a retomar junto Miguel Garaulet y Valle Miguélez las negociones con el PP para el pacto por la alcaldía de la capital, que daría de nuevo el bastón de mando al popular José Ballesta, que obtuvo en las pasadas elecciones once concejales, uno menos que ahora.

El encuentro se ha producido en la alcaldía de Murcia, en la casa consistorial de la Glorieta, sede del Gobierno local, donde se encuentran a estas horas junto a los negociadores del PP y el alcalde en funciones intentando cerrar el acuerdo in extremis, ya que el pleno de constitución de la nuevo corporación se celebrará mañana a las once. Si no hay pacto, Ballesta se puede presentar a la reelección y, en caso de que ningún otro candidato obtenga la mayoría absoluta (en Murcia está en 15 ediles) de los votos de los concejales, se proclamaría alcalde al ser el ganador de las elecciones y la lista más votada en los comicios, tal y como establece la ley electoral.

A lo largo de todo el día, se han producido distintas reuniones entre los equipos de Cs y PP sin que la negociación haya fructificado. Una de las razones son las competencias exigidas por Ciudadanos, cuyos cuatro concejales asumirían importantes carteras como Economía, Parques y Jardines, Infraestructuras, Derechos Sociales, Turismo, Empleo y Cultura, propuesta rechazada por los populares. Otro de los escollos son las dos comisiones de investigación solicitadas por los naranjas sobre el personal del Museo Ramón Gaya y sobre las contratas municipales.