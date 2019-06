Investigan con cerdos los efectos de la fecundación in vitro

La Universidad de Murcia y la empresa ganadera de Grupo Fuertes Cefusa han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá poner en marcha un 'santuario de lechones' en la Granja Veterinaria de la Universidad de Murcia. José Luján, rector de la UMU, y José Fuertes, Consejero Delegado de Cefusa, han rubricado el contrato que permitirá desarrollar proyectos de investigación en dicho espacio.

En este 'santuario de lechones' convivirán en libertad y en condiciones lo más parecidas posibles al entorno natural –en espacio abierto y con una charca- cerdos nacidos con novedosas técnicas de reproducción asistida y cerdos nacidos de forma natural. Pilar Coy, catedrática de Fisiología y coordinadora del proyecto, ha explicado que el objetivo es poder medir y estudiar a través de los cerdos las posibles consecuencias para la salud que puedan tener al llegar a la edad adulta las personas nacidas mediante técnicas de fecundación in vitro. «Esto es algo que no podemos estudiar en persona porque no existen personas ancianas; la de mayor edad nacida por estas técnicas tiene ahora cuarenta años», indica Coy.

Los investigadores podrán realizar desde estas instalaciones el seguimiento y control del crecimiento, metabolismo, resistencia a enfermedades o capacidad reproductiva de estos animales.