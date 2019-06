El PP y Vox mantienen su primera reunión en Murcia

VOX ha condicionado su apoyo a un posible gobierno en la Región de Murcia al cumplimiento de una serie de propuestas sobre educación, economía y agua. Asimismo, ha asegurado que no va a ser "comparsa de nadie" y ha exigido que ninguno de los partidos que formen parte de la coalición de gobierno le "criminalice", le "insulte" o le "menosprecie".

"Lo que también pedimos es diálogo y que cualquier persona que quiera formar parte de este gobierno tiene que hablar con nosotros", según ha asegurado el coordinador del Grupo Parlamentario de VOX, Luis Gestoso, poco antes de encabezar el comité de su partido designado para reunirse con los representantes del PP en la Región con el fin de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad.

Al ser preguntado por si sería imprescindible que VOX entre a formar parte del Gobierno regional para brindar su apoyo, Gestoso ha señalado que su partido no es "una comparsa", sino que representa "a un número importante de votantes de la Región" a los que no van a "abandonar". Si otros partidos "piden unas determinadas condiciones", Gestoso ha anunciado que VOX estudiará si pide lo mismo o no en función de su representación parlamentaria, pero cree que todo esto es "ahora mismo" secundario.

"Si otros partidos que tienen una representación similar o un poco más alta que la nuestra van a entrar en el gobierno, nosotros nos plantearemos más adelante si queremos entrar o no en los gobiernos", ha adelantado Gestoso, quien ha garantizado en cualquier caso que VOX no va a apoyar "desde luego" a "nadie que nos insulte, nos menosprecie o nos ponga cordones sanitarios".

Respecto a la posibilidad de que Cs no se siente a la mesa con VOX, Gestoso ha señalado que, en ese caso, el acuerdo se quedaría "en suspenso", a no ser que VOX llegue a "otro tipo de acuerdos" con el PP. "Lo que no vamos a hacer es jugar aquí con desventajas, con las cartas marcadas, porque nuestros votantes se merecen un respeto", ha remarcado.

"Si los otros entran en el gobierno y, encima, no nos dan ninguna garantía de que vayan a cumplir los pactos, como en Andalucía, entonces entraríamos a los gobiernos pero, sobre todo, para marcar de cerca las políticas de aquellos a los que estamos apoyando en nombre de nuestros votantes", ha subrayado.

EL PP PERSIGUE UN "ACUERDO PROGRAMÁTICO"

Por su parte, la comitiva del PP estaba encabezada por el representante del PP regional en el comité nacional de acuerdos para la gobernabilidad, José Miguel Luengo, quien ha señalado que sus pretensiones son "seguir gobernando la Región de Murcia, generar certidumbre a los ciudadanos de la Región y tener un Gobierno liberal y reformista para los próximos años".

Para eso, añade, "es necesario el apoyo de VOX" y, por ese motivo, ha anunciado que "vamos a trabajar, como hemos estado trabajando con Cs, en un acuerdo programático".

Ha asegurado que "vamos a encontrar esos puntos de acuerdo que consideramos que son capitales para la Región en los próximos años" y, por eso, ha señalado que el PP se va a reunir con VOX, para "poner negro sobre blanco una serie de ideas que consideramos importantes para la Región", y para "que generen certidumbre y estabilidad a un gobierno de la Región".

Al ser preguntado por si el PP entendería que VOX pidiera formar parte del Gobierno regional, Luengo ha precisado que su intención es hablar este martes "de ideas" con la formación liderada por Santiago Abascal a nivel nacional. "No hemos venido a hablar de intercambio de cromos ni de nada de esto", ha matizado.

Para el PP, hay ideas "fundamentales" como, por ejemplo, "el Plan Hidrológico Nacional; hablar de agua y del blindaje del trasvase Tajo-Segura, tan importante para esta Comunidad; hablar de libertad económica; de bajadas de impuestos; de apoyos a las familias; o que se ponga en marcha de una vez ya el Plan de vertidos cero al Mar Menor y que se dote de Presupuesto por parte del Estado".

Se ha mostrado "convencido" de que estos son los "ejes fundamentales" que unen al PP y VOX, y cree que "puede ser un programa de gobierno para los próximos años".

Al ser preguntado por si confía en salir de la reunión con un pacto de investidura, Luengo ha garantizado que el PP no tiene "ninguna prisa" para ello. "Lo que sí queremos es llegar a un acuerdo que genere confianza y que podamos explicar a los ciudadanos de la Región que hemos llegado a un acuerdo programático basado en el trabajo, en el esfuerzo y en todas esas ideas que tienen que aportar solvencia y credibilidad al próximo gobierno", ha aclarado.

En su opinión, esto es "más importante" que "intercambiar sillas o cromos". Ha señalado que no tiene por qué alcanzarse el acuerdo antes del sábado, día en el que "toman posesión todos los ayuntamientos". Ahora cree que "toca hablar de los ayuntamientos y de esas ideas". Después, afirma que "queda bastante tiempo para seguir hablando de ese posible gobierno liberal y reformista".

PROPUESTAS DE VOX

Gestoso ha coincidido con Luengo en que la intención al reunirse este martes es hablar sobre una serie de "líneas programáticas" que VOX cree que son "indispensables" para la formación de cualquier gobierno que quiera contar con su apoyo parlamentario.

En primer lugar, respecto a Educación y familia, VOX considera que el Gobierno de la Región "debe garantizar el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo con sus propias convicciones".

Para ello, VOX quiere que se implante obligatoriamente "el consentimiento expreso de los padres para que ellos puedan decidir respecto a la asistencia de los niños a enseñanzas, charlas, talleres o actividades que puedan tener cualquier tipo de carga ideológica o moral, sea del signo que sea o de la ideología que sea".

En segundo lugar, VOX quiere que todos los organismos y políticas incluyan de forma transversal una perspectiva "pro-familia y pro-natalidad", según Gestoso, quien cree que "siempre tiene que haber medidas de conciliación, de trabajo y familia y de protección de la familia, que son ineludibles".

En lo que respecta a la economía, ha señalado que VOX propone "se recupere la vitalidad que se ha perdido últimamente en la Región de Murcia combatiendo el infierno fiscal y la burocracia administrativa que vivimos en la actualidad".

Su intención es que "haya una bajada de los impuestos muy importante en todos los tramos autonómicos y que haya reducciones de todo tipo de los gastos duplicados". Asimismo, exige "que se elimine toda la financiación de chiringuitos ideológicos y de cualquier tipo de gasto político, salvo aquel que fuera absolutamente imprescindible".

Respecto a temas de agua, VOX también es "categórico" y quiere que cualquier persona que se siente a negociar con ellos y quiera que forme parte de un gobierno o lo apoye "tiene que ser inflexible en cuanto a la defensa de un PHN que solucione las deficiencias hídricas del sureste español y de toda España, en general".

Igualmente, exige que sus interlocutores apoyen "un PHN que contemple la interconexión entre cuencas y, por supuesto, la defensa sin fisuras de la vigencia del trasvase Tajo-Segura, porque entendemos que el agua es una cuestión de solidaridad, porque es de todos los españoles".

Por último, VOX también quiere que se exija al Gobierno de la nación una dotación económica que sea "lo suficientemente alta" y que permita aplicar "las medidas necesarias tanto científicas como técnicas para solucionar todo el desastre medioambiental que se ha generado a lo largo de las décadas en el Mar Menor".

"No se trata de que se eche la culpa o se criminalice a los agricultores de que son los responsables de la contaminación del Mar Menor", según Gestoso. De lo que se trata, en su opinión, es de que "haya una coexistencia de todo aquello que genera riqueza".