Menores con el oxígeno puesto en los pasillos del "tercermundista" ambulatorio de Churra

En la calle Julio Cortázar de Churra está emplazado el consultorio de la localidad, un lugar "tercermundista", a juicio de sus vecinos, del alcalde pedáneo y hasta de los médicos que ahí trabajan.

"El problema es el siguiente. Esto es un ambulatorio muy antiguo, con muchas necesidades prioritarias. El otro día pagué, en las aulas de los enfermeros, unos pestillos muy pequeños que valen dos reales", contaba el alcalde pedáneo, Ángel Lorca, en la concentración de este viernes por la mañana a las puertas del centro de salud.

Más deficiencias. "Hay dos aseos, pero uno se ha dejado como almacén. En la única sala de espera, los niños están con las personas mayores. Sí hay algún pequeño contagio... no es lógico. Aquí vino un médico asignado y se lo llevaron al Cabezo de Torres. Ahora hay cuatro, contando con el pediatra", enumera el pedáneo.

Esto para una población de "más de 9.000 habitantes", que hace "muy necesario que nos lo amplíen o hacer uno nuevo", remarca Lorca, que destaca que todo depende la Consejería de Salud. Aunque, al ser un consultorio, fuentes de este departamento apuntaron que depende del Ayuntamiento.

Dentro del ambulatorio, María, de 11 años de edad, está con una mascarilla de oxígeno. Pero no se encuentra en un cuarto: se ha sentado en uno de los recovecos de un pasillo, junto a la puerta del baño. La menor tiene "principio de asma", explica su madre, María Martínez. Cada vez que la niña necesita esto, que es habitualmente, la ponen "aquí siempre", lo cual es, a juicio de su progenitora, "una vergüenza". "Y tengo un bebé que también se lo tuve que poner (oxígeno) y fue igual", lamenta.

Juan López, pediatra del ambulatorio, pone el acento en "la sala de espera conjunta, con los críos y adultos, eso no es de recibo", al tiempo que recuerda que llevan "muchos años reclamando a distintas administraciones" que hagan algo por un lugar que "está desbordado".

El doctor López atiende a "unos 35 pacientes al día" y censura que "tengamos un aseo único para todo el mundo, para hombres y mujeres, se comparte". "No hay sala para hacer reuniones", apunta, "no hay una sala para cambiar a los críos los pañales y no hay zona de lactancia". Desde el punto de vista del facultativo, "esto está tercermundista, esto hay que arreglarlo ya". "Principalmente las instalaciones, que se han quedado obsoletas, pequeñas, y se viene reivindicando muchos años", insiste.

Una situación que contrasta con la del centro de salud de Zarandona, que "esta súper dotado", afirma el doctor. Este viernes, no pudo salir a manifestarse con sus vecinos. No con la bata de médico. Indica que son órdenes de arriba. "Como ciudadano puedes salir, te quitas esto (la bata) y ya está. Nosotros, los médicos, apoyamos a la población. Para que tengan la mejor atención", subraya.



"Es entendible que soliciten mejoras"

Poco después de publicar la noticia, el concejal de Deportes y Salud en funciones, Felipe Coello, ha respondido a través de una nota de prensa del Ayuntamiento de Murcia que "es perfectamente entendible que los usuarios y profesionales del consultorio médico de Churra soliciten mejoras en estas instalaciones en las que se incluyen el desdoblamiento del mismo".

El Ayuntamiento tiene la partida presupuestaria asignada para esta obra, que asciende a alrededor de 350.000 y se está terminando el proyecto de ampliación del consultorio de esta pedanía. En el momento en que esté redactado el mismo saldrá a licitación.