Medio año pidiendo una rampa en el acceso de su edificio Murcia

«No pedimos ninguna ayuda, lo pagaremos nosotros», dice el presidente de la comunidad

«No hay manera de que lo estudie, está todo ahí aparcado y me pregunto por qué», manifiesta Jesús López Moreno, presidente de la comunidad de un bloque de la Avenida Primero de Mayo, en la capital murciana. La veintena de vecinos de este edificio lleva meses pidiendo permiso al Ayuntamiento para instalar, en la puerta del inmueble, una rampa. Y aseguran que no les hacen caso. No es que se lo denieguen: es que no les contesta nadie.

Ante el silencio, el presidente de la comunidad ha mandado otra carta al Consistorio, en concreto al Servicio de Calidad Urbana, para recordar que «en enero se presentó ante este organismo un proyecto para la construcción de una rampa de acceso para personas discapacitadas, muy necesaria para nuestro edificio». Y es que, prosigue, «la mayoría de los vecinos son personas de avanzada edad, a las que muchas veces se les hace necesario este servicio». Recuerda en su misiva que «el arquitecto técnico de Calidad Urbana nos solicitó algunas aclaraciones al respecto, que fueron solventadas favorablemente y cuya resolución nos fue notificada a finales del mes de marzo».

Desde entonces y hasta ahora, abosluto silencio, afirman. «No hemos vuelto a tener noticias sobre esta pequeña obra, que nos es muy necesaria», lamenta López Moreno, que destaca que, al no haber rampa, «las personas mayores no pueden subir los carritos de la compra y se ven obligadas a esperar a que venga alguien que les ayude a subir las escaleras».



«Es inadmisible»

El portavoz de los vecinos califica de «inadmisible» la dejadez que, subraya, están padeciendo, al tiempo que recuerda que hacer esta pequeña reforma «no supone ningún costo para la Administración», ya que serían los propios vecinos los que la pagarían.

En este sentido, el hombre se pregunta «por qué» no se pone en contacto con ellos nadie del Ayuntamiento. Y más cuando se da la circunstancia de que «no vamos a pedir ninguna ayuda, ¡lo vamos a pagar nosotros!»

Los vecinos suplican «celeridad» a quien corresponda. López Moreno apostilla que hay una vecina, que reside en un octavo piso, que cuenta con más de ocho décadas a sus espaldas y «ahora mismo está en la UCI». Espera que, cuando la señora se recupere, vea que al menos se han iniciado los trabajos para poner una rampa que le permita salir y entrar de su edificio sin barreras.

«Yo tengo 68 años y llevo desde los 22 allí», apunta el presidente.

Hace ya una década, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia adjudicaba las obras de supresión de barreras arquitectónicas en barrios de la ciudad por un importe total de 132.880 euros. Esta misma semana se conocía que un total de 21 ayuntamientos de la Región, entre ellos el de Murcia, se han presentado a la convocatoria de ayudas regionales para la mejora de la accesibilidad en sus municipios.