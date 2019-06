Condenada una mujer por dar una paliza a su novia en Murcia

Una mujer de 30 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, ha sido condenada por dar una paliza a su compañera sentimental en el domicilio que ambas compartían en Murcia.

El suceso tuvo lugar en septiembre. La acusada, que ya fue condenada por malos tratos en el ámbito familiar hace seis años, arremetió contra su novia "propinándole empujones, patadas, puñetazos y agarrones", lo que hizo que la víctima "saliese al balcón de la vivienda demandando auxilio a gritos, los cuales fueron oídos por una dotación de la Policía Local que pasaba por el lugar, logrando ésta subir al domicilio y detener a la acusada", se lee en el relato de hechos probados. La Policía encontró a la víctima en el suelo. Llorando. "Y con evidentes signos externos de distintas lesiones", detalla la sentencia.

Sin embargo, la agredida "no reclama la indemnización que pudiera corresponderle por estos hechos y tampoco quiso ser reconocida por el médico forense, el cual, no obstante, emitió informe preliminar de sanidad en el servicio de guardia conforme al cual aquélla presentaba lesiones consistente en policontusiones en cara, cuello, espalda, miembros superiores y rodilla derecha, las cuales precisarían para sanar de una primera y única asistencia facultativa, empleando al efecto de 8 días de perjuicio exclusivamente básico, no siendo previsible la existencia de secuelas".

El Juzgado de Lo Penal Nº 6 de Murcia condenó a la acusada a hacer durante 60 días trabajos en beneficio de la comunidad. Asimismo, le prohibió acercarse a su víctima durante seis meses. La agresora recurrió y el caso pasó a la Audiencia Provincial.

Este tribunal ha desestimado el recurso. Como prueba de que la agresión sí existió alude al parte de lesiones, y a que la víctima pidió auxilio a la Policía. En el juicio declararon los cuatro agentes a los que la mujer les dijo que su pareja le había pegado, y que la vieron con constusiones por todo el cuerpo.