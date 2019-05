Murcia, en el top 10 de ciudades con más carriles bici de España

La bicicleta es un medio de transporte urbano viable, sostenible y saludable, lo que la convierte en una sólida alternativa al transporte motorizado. En España, andamos un poco rezagados con respecto a otros países europeos en cuanto al uso de la bici (según el Barómetro de la Bicicleta del INE de 2017, sólo el 22,5% de los españoles usan la bici semanalmente) y es un país en el que hace falta tocar el timbre a los peatones despistados que caminan sobre los carriles bici.

Aún así, la tendencia es positiva y cada vez son más los que prefieren pedalear en sus desplazamientos diarios entre la casa y la oficina, a los que se suman turistas decididos a explorar la ciudad sobre dos ruedas. Por ello, numerosas ciudades españolas están haciendo esfuerzos para dotarse de la infraestructura necesaria que les permita impulsar su uso de forma segura, cómoda y eficiente, como es el caso de Murcia, que se sitúa en el top 10 de ciudades con más carriles bici de España

. Para rendirles homenaje y celebrar como se merece el Día Mundial de la Bicicleta, Holidu, el buscador de alquileres vacacionales ha contado el número de kilómetros de carril bici de las 38 principales ciudades españolas así como de las principales capitales europeas. Éstas son las urbes que lideran el desarrollo ciclista en nuestro territorio:



1. Albacete - 1.10 metros de carril bici por habitante

El primer puesto del ránking se lo lleva el "Ámsterdam de la Mancha", que con sus 190 km de carril bici apuesta fuertemente por un modelo de transporte sostenible y se corona como la ciudad más "bike-friendly" de España. Debido a sus distancias cortas, escasas cuestas y clima propicio, son cada vez más los albaceteños que se desplazan sobre dos ruedas. Además, Albacete cuenta con uno de los mejores circuitos provinciales de BTT de España y es escenario habitual de eventos como la reciente Copa BTT Desafío Albacete. Por si todo esto fuera poco, es la sede de Ingeteam Service, la primera empresa de España que recompensa económicamente a los empleados que van a trabajar pedaleando.

Mejor ruta en bici por Albacete: Si quieres darte un buen paseo bici tienes, en pleno centro de la ciudad, el Parque Abelardo Sánchez, pulmón verde de Albacete. Allí podrás disfrutar de hermosas vistas, rincones como la fuente larga o el estanque de los patos y terminar el paseo con un picnic bajo los altos pinos. Si tienes suerte podrás ver ardillas rojas. Otra alternativa es pasear en bici alrededor de los edificios antiguos admirando sus majestuosas fachadas o hacer una escapada al monte por alguna de las múltiples rutas de los alrededores.



2. Vitoria-Gasteiz - 0.59 metros de carril bici por habitante

Tradicional a la par que vanguardista, Vitoria apuesta fuertemente por el transporte en bicicleta. Prueba de ello son sus 145 km de carril bici, que le debe en gran parte al Plan Director de Movilidad Ciclista de 2009, que literalmente cubrió la ciudad de bidegorris, como les llaman allí. Desde entonces, cualquier punto de la ciudad queda a menos de 250 m de la red de vías ciclistas. Además, salvando el Casco Histórico, Vitoria es una ciudad llana por lo que recorrerla sobre dos ruedas es toda una delicia.

Mejor ruta en bici por Vitoria: en el Parque Salburua podrás observar ciervos y visones europeos mientras lo recorres en bici, el bosque de Armentia también se puede descubrir rodando y el Parque de Zabalgana, lleno de lagunas, praderas y cerros, ofrece paseos para ciclistas. Si te quedas con ganas de más, Capitalbikes ofrece rutas guiadas eco-culturales por Vitoria. Si no dispones de bici propia tienes un punto de alquiler de bicicletas en Ataria y si tienes una avería o un pinchazo Servibicis ofrece reparaciones a domicilio.



3. Castellón - 0.51 metros de carril bici por habitante

Castellón, con sus 86 km de carril bici, es una ciudad magnífica para practicar el ciclismo, sea cual sea tu modalidad preferida. Aquí tienes hermosos rincones para rodar sobre carretera, coger la mountain bike, hacer cicloturismo o sencillamente disfrutar de un agradable paseo. El escenario es de lo más variado, con kilómetros y kilómetros de costa con terreno muy llano, montaña de la buena, y un tiempo tan propicio que dan ganas de salir a explorar. Además, si no tienes bici propia puedes usar el servicio de alquiler BiciCas. En definitiva, si te gusta pedalear, Castellón no te va a dejar indiferente.

Mejor ruta en bici por Castellón: El carril bici se ha apoderado de toda la zona de costa que une a Castellón con Benicásim. Es una delicia de ruta para pedalear sintiendo la caricia de la brisa el mar y disfrutando del solecito. Además, en la zona limítrofe de Castellón tienes el Parque Litoral y el Parque del Pinar, que es un sitio excelente para pararte a merendar, darte un paseo e igual avistar alguna de sus descaradas ardillas.



4. Córdoba - 0.41 metros de carril bici por habitante

Córdoba, con sus 133 km de carril bici, sus interminables horas de sol y sus hermosas rutas por la sierra, ofrece opciones a raudales para los amantes de la bici. Todo esto lo encuentras en una ciudad con una oferta gastronómica y cultural para quitarse el sombrero. La población andaluza también ha sido escenario de eventos destacados de la escena ciclista como la Vuelta a Córdoba BTT, que ha celebrado en febrero de este año su sexta edición.

Mejor ruta en bici por Córdoba: Si quieres descubrir los encantos de la ciudad sultana pedaleando, te recomendamos la siguiente ruta circular de cicloturismo: comienza en la Estación de RENFE, descubre el lado moderno de la ciudad recorriendo el Paseo de Córdoba. Toma la Avda. Almogávares, continúa por Ronda del Marrubial, Avda. de Barcelona, Campo Madre de Dios y Ronda de los Mártires hasta llegar a la ribera del Guadalquivir. Sigue por el Paseo de la Ribera, Ronda de Isasa y Avenida del Alcázar, disfrutando de la belleza del casco histórico, con el Puente Romano y el Arco del Triunfo. Sube por Avda. del Corregidor y Avda. del Flamenco hasta terminar en el Paseo de la Victoria, donde tienes el Mercado de la Victoria, con montones de opciones distintas para comer rico.



5. Alicante - 0.40 metros de carril bici por habitante

Alicante tiene un clima envidiable durante todo el año, un territorio plano y 133 km de carril bici. Además, es una ciudad concienciada dónde se celebra cada año la marcha en bici Interhuertos Alicante que combina la agricultura con la movilidad sostenible, la Policía Local organiza la Biciescuela para mostrar a los jóvenes que la bicicleta es una alternativa viable al coche y el proyecto Cicloturismo en Alicante está mapeando las rutas ciclables seguras de toda la Comunidad Valenciana para que siempre tengas claro por dónde circular.

Mejor ruta en bici por Alicante: Entre las rutas para hacer turismo en bicicleta por la provincia destacan la de Alcoy-Font de Mariola-Montcabrer, asequible, con unas vistas magníficas y recomendable para las familias, la de Cumbre Benicadell, una de las más bonitas a nivel paisajístico pero solo apta para quien busca ponerse a prueba con sus picos, cuestas y bajadas y la de Arenales del Sol-Gran Alacant-Santa Pola, que acompaña las buenas vistas con brisa marina y es bastante accesible, con el atractivo de poder hacer una pausa para darse un bañito en el mar.



6. Burgos - 0.34 metros de carril bici por habitante

En el sexto lugar de la clasificación nos encontramos a Burgos, con sus 60 km de carril bici, que repartidos son 0.34 metros por habitante. La ciudad cuenta con su propio evento ciclista, la Vuelta Ciclista a Burgos a la que podrás asistir en agosto. En esta ciudad no tienes excusa para no coger la bici, ya que si no tienes una, BiciBur, el servicio de alquiler del ayuntamiento, que te lo pone fácil.

Mejor ruta en bici por Burgos: Esta ruta no te la recomendamos nosotros, sino el aventurero y presentador Jesús Calleja, que ha escogido la provincia de Burgos para una de sus escapadas con la bici de montaña. Se trata de la zona de Orbaneja del Castillo, una de las más hermosas de la zona y con unos recorridos y unos paisajes sencillamente impresionantes.



7. Murcia - 0.32 metros de carril bici por habitante

Séptimo puesto para Murcia, que se posiciona como destino ciclista con sus 141 kilómetros de carriles bici, 0.32 metros por habitante. El ayuntamiento se ha decidido a aumentar los carriles en el corazón de la ciudad, como el de la avenida Juan Carlos I, terminado a finales de 2018, por el que ya pedalean hasta 80 murcianos cada hora. En Murcia, además, la Oficina Municipal de la Bicicleta y la Oficina del Grafiti han unido sus fuerzas para hacer de los aparcamientos para bicis lienzos para obras de arte urbano.

Mejor ruta en bici por Murcia: Si quieres disfrutar de la bici por la región te recomendamos la Vía Verde del Noroeste, que aprovecha el antiguo trazado ferroviario entre Murcia y Caravaca de la Cruz, pasando por espectaculares viaductos, túneles y estaciones.



8. San Sebastián - 0.30 metros de carril bici por habitante

En octava posición aterriza en el ránking San Sebastián, que con sus 56 km de carriles bici (0.30 metros por donostiarra) ofrecen una red más que digna, que se completa con hermosas rutas verdes para disfrutar de la bici de forma segura. La capital guipuzcoana puede. además, presumir de contar con un evento ciclista propio de gran calado; la Clásica de San Sebastián que comienza y termina en San Sebastián y cubre una distancia de casi 230 kilómetros.

Mejor ruta en bici por San Sebastián: Te invitamos a descubrir pedaleando la Arquitectura y escultura de la capital guipuzcoana usando los bidegorris para visitar los Cubos del Kursaal, la iglesia de Jesu de Rafael Moneo, la Tabacalera y las siguientes esculturas: Paloma de La Paz de Néstor Basterretxea (Sagües), Siluetas de Agustin Ibarrola (Intxaurrondo), Construcción Vacía de Jorge Oteiza (Paseo Nuevo), Peine del Viento (Ondarreta) y Homenaje a Fleming (Paseo de la Concha) de Eduardo Chillida y las fuentes de Maider López en los jardines de Ondarreta.



9. Lleida - 0.27 metros de carril bici por habitante

En noveno lugar tenemos a Lleida, y sus 37 kilómetros totales de carril bici, que dan una proporción de 0.27 metros por habitante. La ciudad cuenta con nada menos que 7 centros de BTT y, según el Patronato de Turismo, el cicloturismo y la BTT muestran una demanda creciente en Lleida, que también tuvo el honor de ser elegida como destino y salida de la etapa catalana de la Vuelta en el año 2018.

Mejor ruta en bici por Lleida: Para disfrutar de la bici en Lleida, te recomendamos ir al Parc de la Mitjana, un área declarada de interés natural de 90 hectáreas que se extiende en las afueras de la ciudad. Es ideal para pasear, hacer deporte y para observar la fauna y la flora de los bosques de la ribera y los prados húmedos a través de itinerarios señalizados y seguros.



10. Valladolid - 0.26 metros de carril bici por habitante

Cerramos el ranking con la capital castellana y leonesa, que no sólo presume de una gran tradición ciclista, sino también de un total de 78 kilómetros de carriles bici, 0.26 metros por vallisoletano. Fue precisamente en Valladolid dónde se celebró, en el año 1935, la primera etapa de la primera Vuelta a España de la historia, por lo que aquí el amor por las dos ruedas no es una moda de última hora.

Mejor ruta en bici por Valladolid: Para disfrutar pedaleando por Valladolid, te recomendamos la ruta del Canal del Duero entre sus tradicionales hijuelas o acequias que son lugares maravillosos para pasear, sobre todo en verano por su frescura.



Las mejores capitales europeas para explorar sobre dos ruedas

Si echamos un vistazo a Europa, el primer lugar se lo lleva Helsinki, a una ventaja considerable de las demás ciudades, con 2,05 metros por habitante y un impresionante total de 1.301 km de carriles bici. A la capital finlandesa le sigue Estocolmo, con 1 m por habitante y un total de 913 km de carril bici. Cierra el top 3 de Amsterdam, como no podía ser de otra manera: la capital holandesa tiene un total de 858 km de carriles para bicicletas, que ascienden a 0,99 m por habitante.

Luxemburgo, capital del Estado homónimo, ocupa el cuarto lugar, con un total de 78 km y 0,69 m de carril bici por habitante. Le siguen Noruega, Dinamarca y Eslovenia, con 0,51 m de carril bici por habitante y 327 km de carril bici en Oslo, 392 km en Copenhague y 143 km en Liubliana, respectivamente. Las capitales octava y novena ofrecen 0,43 m de carril bici por habitante y son la capital alemana, Berlín, con un total de 1.557 km de carril bici, y la capital estonia, Tallin, con un total de 178 km. Cierra el Top 10 de Viena con un total de 728 km de carril bici, lo que equivale a 0,4 m por habitante.