El TSJ impide la expulsión de un migrante en Murcia para que no se separe de su hijo menor de edad

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado el recurso que la Abogacía del Estado presentó contra la sentencia que anuló la negativa de la Delegación del Gobierno a renovar la licencia de residencia temporal y permiso de trabajo a un migrante tras ser condenado por conducir ebrio.



La sentencia del TSJ indica que el afectado tiene un hijo, menor de edad, que posee la nacionalidad española, y que debe prevalecer el interés superior de este, que se traduce en su derecho a permanecer con el padre.



Afirma la Sala que la administración, por una resolución de abril de 2016, denegó al recurrente su solicitud de renovación de la licencia de residencia temporal y el permiso de trabajo al haber sido condenado por un juzgado de lo penal de Murcia en 2015 por conducir bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas.



Y añade que la pena que le fue impuesta quedó cumplida en 2016, además de exponer que tiene esposa e hijo menor, residentes ambos de forma legal en España.



Para la Sala, en este caso hay circunstancias excepcionales que permiten obviar las consecuencias del antecedente penal tenido en cuenta para no acceder a lo solicitado.



El abogado del Estado expuso en su recurso que el interesado no cumplió la condena hasta después de dictarse la resolución impugnada, por lo que solicitó la confirmación del acuerdo de la Delegación del Gobierno.



Al desestimar el recurso, el TSJ dice que debe prevalecer el interés superior del menor a no ser separado de su padre.