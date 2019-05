El presentador Antonio Hidalgo corta a un invitado que confesó haber pegado a una mujer

Lamentablemente la violencia de género aún está normalizada entre algunas personas, por eso es de vital importancia acabar con la idea de que las escenas machistas son algo natural o correcto. Eso es precisamente lo que hizo el presentador Antonio Hidalgo en el programa que conduce en La7, Ailoviu.

Todo transcurría con normalidad: un invitado relataba su historia a Hidalgo, hasta que de repente las alarmas saltaron. El asistente, contando una discusión con una pareja, confesó que "se me fueron un poco los estribos. Total, que yo nunca he pegado a una mujer, pero a esta le di un tortazo que pegó con la cabeza en el portal de su casa".

Al escuchar esta frase, Antonio Hidalgo interrumpió el relato del invitado y le reprendió duramente. El presentador afirmó que ya no quería seguir hablando con el contertulio del programa, a lo que él respondió que "es verdad que estas cosas no son para contarlas".

Antonio Hidalgo respondió al invitado que "no, no son para hacerlas. En este instante se me han quitado las ganas de hablar contigo. No puedo escuchar eso delante de mí como si me hubieras contado que fuiste a un partido de fútbol y te cabreaste con el árbitro".

El invitado trató de justificarse y aseguró que "ella me hizo a mí mucho daño", cosa que enfadó aún más a Antonio Hidalgo, que le respondió que "todas las parejas tienen sus diferencias, pero jamás está justificado ponerle la mano encima a una mujer".

Las duras palabras del presentador en contra de cualquier muestra de violencia de género arrancaron un sincero aplauso entre su compañera presentadora y el público que se encontraba en plató.