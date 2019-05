Salesianos de Cabezo, con los niños de la guerra

Escolares del colegio Salesianos Don Bosco de Cabezo de Torres se sumaron este viernes a la campaña de Save the Children No a la guerra contra la infancia. En este sentido, leyeron un manifiesto, dirigido a la presidencia de la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras en el que piden que «se proteja a todos los niños y las niñas de cualquier sufrimiento físico» e instan a que, en un conflicto bélico, «los centros educativos y los hospitales sean lugares seguros de paz y de protección».

Asimismo, el manifiesto subraya que «a los niños y las niñas no se les toca. Su cuerpo les pertenece. Deben estar protegidos contra cualquier forma de violencia». «Los niños y las niñas que hayan vivido una guerra, recibirán ayuda y apoyo para superarlo y rehacer sus vidas».

El manifiesto completo dice así:

1. Se proteja a todos los niños y las niñas de cualquier sufrimiento físico.

2. Los centros educativos y los hospitales sean lugares seguros de paz y de protección.

3. A los niños y las niñas no se les toca. Su cuerpo les pertenece. Deben estar protegidos contra cualquier forma de violencia.

4. Los niños y las niñas no serán soldados. Queda prohibido reclutar niños y niñas para que se unan a grupos o fuerzas armadas.

5. Los niños y las niñas estarán protegidos siempre, en cualquier guerra.

6. No se podrá denegar el acceso de los niños y las niñas a la ayuda humanitaria necesaria para su supervivencia.

7. Se informará a las autoridades de cualquier situación en la que un niño o una niña pueda estar en peligro.

8. Quien haga daño a un niño o una niña lo pagará ante la justicia. Es necesario llevar ante la justica a quienes cometen violaciones contra los derechos de los niños en situación de conflicto armado.

9. Los niños y las niñas que hayan vivido una guerra, recibirán ayuda y apoyo para superarlo y rehacer sus vidas.

10. La educación de calidad será un derecho para cualquier niño o niña, especialmente para los refugiados y desplazados internos.

Save the Children asegura que nunca en los últimos 20 años ha habido tantos niños y niñas que viven en áreas afectadas por conflictos armados. Según la ONG, en 2017 el 20% de los menores del mundo (420 millones) vivían en zonas en guerra, lo que representa 30 millones más que en 2016 y cada tres horas la cifra aumenta en 10.000 más.

Por otro lado, desde la ONG acusan a España de ser un país cómplice al seguir con la autorización de la venta de armas a Arabia Saudí a pesar de correr riesgo de ser utilizadas para atacar a la infancia en Yemen. La semana pasada zarpó de Santander un barco saudí, por lo que Save the Children teme que haya podido cargar material militar, después de no poder hacerlo en un puerto francés el 10 de mayo, porque dos ONGs lo impideron, han denunciado.

La campaña de Save the Children para detener la venta de armas de España ha recogido más de 54.000 firmas. Al mismo tiempo advierten que España ha pasado de ser el décimo exportador mundial de armas en 2011 al séptimo en 2018. En cifras, las exportaciones anuales representan 4.300 millones de euros, frente a los aproximadamente 1.000 millones de 2008.

La ONG ha publicado el informe Blast injuries. The impact of explosive weapons on children in conflict, en el que se recogen las lesiones que sufren los menores por las armas explosivas que son particularmente graves en comparación con los adultos, ya que suelen presentar síntomas de trastornos por estrés postraumático, depresión, ansiedad o agorafobia.