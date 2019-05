Golpea a su novia de 19 años en la Plaza Preciosa de Murcia

Viandantes dieron la voz de alarma: había un sujeto pegando a una mujer en plena calle. En concreto, en la Plaza Preciosa, ubicada en el centro de Murcia. Varios testigos alertaron de que estaban viendo cómo un joven golpeaba a una chica.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional. Mientras tanto, viandantes tenían retenido al sospechoso, con el fin de que no escapase. También permanecía en el lugar, muy afectada, la víctima, una joven de 19 años, compañera sentimental de este individuo. El joven, no obstante, no fue arrestado en aquel momento. Sí se le identificó y procedió a investigar por un delito de violencia de género.

Las murcianas víctimas de violencia de género tardan una media de 4 años y 5 meses en verbalizar su situación y expresar la violencia que sufren, ya sea contándolo a trabajadores de los servicios que en cada comunidad autónoma existen para darles apoyo y asesoramiento, o bien interponiendo denuncia contra su agresor.

Este periodo es inferior al de la media nacional, que es de 8 años y 8 meses, según un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, realizado por la fundación Igual a Igual, a partir de la entrevista a más de 1.200 víctimas. El 89% de ellas afirmó haber sufrido violencia psicológica; el 68% violencia física; el 42% violencia económica; el 25% violencia ambiental y el 23% violencia sexual. Asimismo, un 15% de ellas ha sufrido todas las violencias catalogadas.

La Región ha vivido hace apenas unos días un terrible episodio. El sujeto que lo provocó se llama Marco Vinicio. Natural de Sudamérica, residía en Torre Pacheco. Lo cazaban en El Altet cuando, presuntamente, intentaba escapar porque se le buscaba por asesinato. El de la que había sido su novia, una mujer llamada Lourdes. Lourdes es la primera asesinada por esta lacra de la violencia machista en lo que va de año en la Región.

En este análisis del tiempo medio transcurrido desde que la mujer víctima comenzó a sufrir violencia de género hasta que solicitó ayuda o denunció, también se estudian las razones que llevaron a las mujeres a pedir ayuda o denunciar. La gravedad de los daños psicológicos y físicos que sufrieron es el principal motivo, según declaró la mayor parte de las mujeres.

En concreto, en un 54% de los casos, afirman que les impulsó el hecho de encontrarse «psicológicamente muy dañada», mientras que para un 41% fue la 'última agresión', es decir, el daño sufrido en un episodio concreto, lo que les llevó a expresarse. Otra de las razones, citada por el 30% de las mujeres entrevistadas, es la percepción de que los hijos ya se estaban dando cuenta de la violencia.

Por territorios, el tiempo medio para verbalizar esta violencia es mayor en la Comunidad de La Rioja, con una media de 12 años y 7 meses; seguida de Aragón, con 12 años y 6 meses, Canarias, con una media de 11 años y 9 meses, País Vasco, con 11 años y 7 meses, y Extremadura, con 11 años y 3 meses. Por su parte, las autonomías con datos menores a la media han sido Murcia, con 4 años y 5 meses, Asturias con 6 años y 3 meses, y Comunidad Valenciana con 7 años y 4 meses.