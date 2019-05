Murcia se quita el sombrero ante la unidad de trasplantes de la Arrixaca

El Almudí acoge el acto conmemorativo del Día de Murcia y Mari Trini, Los Parrandboleros, la unidad de trasplantes de la Arrixaca y el grupo Virgen de la Vega reciben las distinciones y honores de la ciudad. El alcalde reivindica la identidad murciana: "Debemos atrevernos a decir que tenemos raíces e identidad. Hemos construido una comunidad humana de la que nos sentimos orgullosos". La entrega de Honores y Distinciones se celebra dentro de los actos del Día de Murcia, que conmemora la constitución del Concejo, el antecedente medieval del Ayuntamiento, hace ahora 753 años, por parte de Alfonso X El Sabio.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto a miembros de la Corporación municipal, presidió hoy en el Palacio Almudí el acto conmemorativo del Día de Murcia y nombró Hijos Predilectos de la Ciudad

"Somos los murcianos actuales herederos de un largo pasado de esfuerzos, perseverancia y tenacidad. Debemos atrevernos a decir que tenemos raíces e identidad. Hemos construido una comunidad humana de la que sentirnos orgullosos", manifestó José Ballesta en su intervención.

A los murcianos actuales, 'nos inunda el sano orgullo de habitar una tierra con historia. Una ciudad cuya fundación en el siglo IX, tierra de particular con respecto a la de otras que presumen de identidad y reclaman deudas históricas, que la nuestra, nuestra historia, empezó antes que la de ellos', añadió el Alcalde, quien además destacó que ´la nuestra no ha sido la historia de un fracaso, ni la crónica de una inferioridad. La brillante historia que hemos recibido de nuestros antepasados, que a lo largo de los siglos han conformado una identidad de la que nos sentimos orgullosos, no es una ensoñación o una mitología impostadas. Nuestra historia y tradiciones no son un capricho o una falseada construcción intelectual, sino nuestro legítimo derecho a sentirnos inmensos en el fecundo aliento con que el espíritu del pueblo llano y soberanos de Murcia cobró forma y carácter a lo largo de los siglos'.



Conmemoración del concejo

La entrega de Honores y Distinciones de la Ciudad se celebra dentro de los actos del Día de Murcia, que conmemora la constitución del Concejo, el antecedente medieval del Ayuntamiento, hace ahora 753 años, cuando Alfonso X El Sabio concedió el Privilegio Rodado a la Murcia el 14 de mayo de 1266.

El acto, que contó con las interpretaciones musicales del Orfeón Fernández Caballero, el Grupo Azarbe y el Grupo de Coros y Danzas Virgen de la Vega, se celebra porque 'es bueno que reconozcamos a los mejores de entre los nuestros', aseguró el alcalde en su intervención.

Tiene lugar 'como un acto de justicia al reconocer sus méritos y esfuerzo, -añadió José Ballesta- pero también como un riguroso y enérgico ejemplo para todos nosotros en los actuales tiempos de confusión'.



Mari Trini: una murciana de talento universal

María Trinidad Pérez Miravete Mille, Mari Trini, ha sido nombrada Hija Predilecta de la Ciudad de Murcia, a título póstumo. Reconocida como una de las cantantes y compositoras españolas más destacadas de los años 70 y 80, cosechó grandes éxitos que le permitieron vender más de 10 millones de discos en España y Latinoamérica.

De ella señaló el alcalde que tuvo una vida plena, completa, intensa. Murcia, Madrid, París, Londres, Barcelona y otra vez Murcia y trabajó con los grandes cantantes y compositores del momento.

Fue durante décadas una destacada embajadora de su tierra y participó de manera activa en sus celebraciones.



Serenatas y boleros y parrandas que llevan el nombre de Murcia por todo el mundo

Hablar de los Parrandboleros es, en realidad, hablar de Murcia y los murcianos, explicó el alcalde, porque son herederos legítimos de las rondallas de la huerta, de las agrupaciones musicales de las pedanías, de las tunas históricas de nuestra Universidad o del canto ancestral de los Auroros.

Han sido distinguidos hoy con la Medalla de Plata de la Ciudad de Murcia coincidiendo con el 20 aniversario de la creación del grupo, que a lo largo de su trayectoria ha demostrado su altruismo con causas solidarias y vinculación a la cultura de nuestro municipio.



Virgen de la Vega: medio siglo defendiendo las raíces murcianas

El Grupo Folklórico Virgen de la Vega, que a lo largo de sus 50 años de existencia ha dejado constancia de una dedicación plena y entusiasta a favor de las tradiciones y la cultura murciana, ha sido también pieza fundamental en el fomento del baile, el canto y la gastronomía de nuestro municipio.

En este sentido, manifestó el alcalde que 'la tradición es un lazo de unión necesario entre lo que ha sido y lo que será; es lo que nos sobrepasa en el tiempo, lo que pone algo de durable en el momento en que vivimos; es la memoria de un pueblo; es el espejo en el que puede reconocerse todo entero'. Por eso, Ballesta instó a 'atrevernos a decir que tenemos raíces e identidad. Que hemos construido una comunidad humana de la que nos sentimos orgullosos'.



Hospital La Arrixaca: un referente profesional y humano

El Hospital Virgen de la Arrixaca, líder nacional en donación de órganos y trasplantes, fue distinguido con la Medalla de Oro de la Ciudad. Realiza una labor colectiva, donde se conjuga la gran profesionalidad del personal sanitario con la generosidad de los murcianos, algo que ha dotado a Murcia de reconocimiento nacional e internacional.

La Unidad de Trasplantes, formada por los profesionales dedicados a la extracción e implante de órganos, actúa con Excelencia, generando vida y esperanza, una de las labores más solidarias y gratificantes que puede realizar el ser humano.

Un equipo que no entiende de días, ni de horas, que en 2018 batió las cifras de años anteriores, sumando un nuevo récord: el día de Nochebuena, realizaron ocho operaciones en menos de 24 horas.