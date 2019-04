Murcia contará con una nueva estación depuradora en Cañadas de San Pedro

El municipio de Murcia contará en los próximos meses con una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en la pedanía de Cañadas de San Pedro. El Pleno de este martes, el último ordinario de esta legislatura, ha aprobado la expropiación de los terrenos necesarios para llevar a cabo las obras de este nuevo proyecto.

En Murcia existen actualmente un total de 16 EDAR que se encargan del tratamiento de las aguas residuales que llegan de las viviendas y del arrastre de lluvias, por lo que esta red aumentará próximamente hasta las 17 instalaciones. El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Huerta y Agua, Antonio Navarro Corchón, explica que esta infraestructura permitirá dar servicio a más de 330 familias cuyas viviendas no cuentan con saneamiento y para ello se expropiará una superficie cercana a los 13.000 metros cuadrados.

En el inicio del Pleno de hoy también se ha procedido al sorteo de los componentes de las mesas electorales de los comicios autonómicos, municipales y europeos del próximo mes de mayo, por lo que se ha designado a los 4.671 presidentes, vocales y suplentes para las 519 mesas electorales del 26 de mayo.

Los grupos municipales debatirán hoy un total de 23 mociones, aunque en esta ocasión Ciudadanos no ha presentado ninguna como una forma de protesta ante "la inacción" del equipo de Gobierno, ha indicado el portavoz de la formación naranja, Mario Gómez, quien afirma que "lo que no se ha querido hacer en cuatro años no se va a hacer en cuatro días".

El Grupo Socialista presenta hoy nueve mociones para la creación del Observatorio de la LGTBIfobia, la recuperación del Emeritorio de La Luz, la mejora de los bonos transporte y solicita la finalización de las obras de la Vía Verde del ferrocarril.

Ahora Murcia pedirá que se remita a los juzgados de Murcia la pieza separada del caso 'Pokemon' desde la Sala gallego que está llevando la investigación. Desde Cambiemos Murcia se solicita hoy la creación de un mercado local de productos de la huerta de Murcia y la instalación de una placa en el edificio Nueve Pisos de Murcia en memoria de los miles de refugiados acogidos allí durante la Guerra Civil.

Por su parte, el concejal no adscrito Francisco Javier Trigueros pide un control sobre el aparcamiento en superficie del Malecón, la modificación del carril bici entre JC1 y Los Dolores y la petición de declaración BIC al Real Murcia CF.