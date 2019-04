Consulta el Programa completo de las Fiestas de Primavera 2019

Todos los días

Exposición: "Floridablanca. La sombra del Rey". En horario habitual de visita. - Entrada gratuita. Palacio Almudí.

Exposición: "Gil de Vicario. Ilustraciones ... y un apunte de actualidad". Horario de apertura del museo. - Hasta el 28 de abril. Museo de la Ciudad.

Exposición temporal: "La costa de los dinosaurios". Producida por el Museo Jurásico de Asturias y ampliada por ámbitos expositivos del Museo de la Ciencia y el Agua. Horario habitual del museo. Museo de la Ciencia.

Exposición: Juan Navarro Baldeweg "En luz y agua" . Una exposición que conmemora los 30 años de la remodelación de los Molinos del Río 1989-2019 Espacio Molinos del Río Caballerizas.

Exposición del reconocido escultor murciano Flyppy. Especializada en trabajos combinados de hierro y vidrio. - Todo el mes de abril. Centro Comercial Thader.

Exposición: "El Origen de la Primavera". Muestra abierta de arte floral con nueve elementos que darán a conocer el "Mito de Perséfone". Del 14 al 30 de abril. Realización de talleres florales para niños y mayores.18, 20, 21, 26 y 27 de abril. Horario: de 12 a 14 y de 17 a 20 horas. - Inscripciones en thader.net Centro Comercial Thader.

Hoy enseñamos: "Vidriera de la imprenta Belmar" José Mª Párraga. Entrada del museo. Horario habitual de apertura. Museo de la Ciudad.

Concurso de escaparates del comercio menor "Bando de la Huerta" Los pequeños comercios del municipio de Murcia podrán decorar los escaparates con temática huertana del 21 al 28 de abril. Los escaparates ganadores recibirán una gratificación de 1.000€ para el primer premio, 500 para el segundo, 250 para el tercero y dos menciones especiales.

Paseos por el Río. A bordo del barco solar "Sardina Tour" y paseos en barca por el Segura. De 11 h. a 19 h. - Información en el teléfono 693 002 218. Río Segura.

Ruta didáctica "La Murcia del Rey Lobo" 24, 25 y 26 de abril a las 17 h. 3,5 km (duración aprox. 3,5 h.). Lugar de salida: Centro de Visitantes de Monteagudo.

Jardines de Primavera. Drilo Park: Hinchables, talleres y cuentacuentos. Toda la semana. - Acceso libre Cuartel de Artillería.

Jardín de los Enanitos Jardín del Rocío. Lago de Primavera Jardín de la Seda.

Jardín de los Gigantes Jardín del Salitre. Del 12 al 28 de abril. Atracciones infantiles de 11 h. a 14 h. y de 16,30 a 21,30 h. Precio de las atracciones: Pulseras todo el día: 8€, ticket suelto por atracción: 2€. Precios especiales para familias numerosas.

EVENTOS DESTACADOS

DOM 21 ABRIL 17.30 h. / Desfile del Bando de la Huerta infantil.

DOM 21 ABRIL 20.30 h. / Inauguración Oficial de los Entornos Huertanos.

DOM 21 ABRIL 21.30 h. / Inauguración Oficial de las Barracas.

LUN 22 ABRIL 10.30 h. / Ofrenda en el Monumento a la Huerta.

MAR 23 ABRIL 17 h. / Desfile del Bando de la Huerta.

MIÉ 24 ABRIL 19 h. / Homenaje al pastel de carne.

MIÉ 24 ABRIL 20 h. / Desfile I Entierro de la Sardina Infantil.

JUE 25 ABRIL 10.30 h. / Disparo de luna monumental traca a cargo de Dña. Sardina y la Reina de la Huerta.

JUE 25 ABRIL 18 h. / Desfile "Batalla de las Flores".

JUE 25 ABRIL 20 h. / Desfile de "La Llegada de la Sardina".

VIE 26 ABRIL 22.30 h. / Lectura del Testamento de la Sardina.

VIE 26 ABRIL Actos del XXXII certamen internacional de tunas "Costa Cálida"- Gala de clausura.

SÁB 27 ABRIL 20.30 h. / Gran desfile del Entierro de la Sardina.



PROGRAMA Fiestas de primavera 21-28 Abril 2019

SÁBADO 20 ABRIL

8 a 22 h. / "XII Torneo de Fútbol Alevín Ciudad de Murcia". Polideportivo de Santiago el Mayor. -También el día 21.

9 a 21 h. / "II Torneo de fútbol contra el Bullying y el Acoso Escolar: Marca un gol al Bullying". Campo de Fútbol José Barnés. - También el día 19 de abril.

12 y 13 h. / Planetario: Explorador de dinosaurios. Película de animación infantil buofulldome donde se hará un recorrido por la prehistoria, viajando a través del tiempo y viendo los dinosaurios mas famosos. Destinatarios: niños de 3 a 7 años acompañados por un adulto. Plazas 31. Precio: 1€ (adicional a la entrada general del museo). Museo de la Ciencia y el Agua.

18 h. / Planetario. "Sistema Solar". Destinatarios: todos los públicos, recomendado a partir de 8 años. Plazas 31. Duración 45 m. Precio: 1 € (adicional a la entrada general del museo 1, 50€). Museo de la Ciencia y el Agua.

Liga LEB Plata. Partido de baloncesto Real Murcia contra Basket Navarra. Pabellón Príncipe de Asturias.

"Memorial Paco Sánchez Cuenca (Paquito)". Partido de fútbol Campo de fútbol de El Ranero.

20 h. / Despedida oficial de las Reinas de la Huerta 2018. Salón de Plenos del Ayto. de Murcia.

21 h. / Desfile de Coches antiguos con las Reinas de la Huerta. Organiza: Federación de Peñas Huertanas. Itinerario: Alameda de Colón, Plaza Camachos, Puente Viejo, Teniente Flomesta, Ceballos, Isidoro de la Cierva, Alejandro Seiquer, La Merced, Santo Cristo, Puerta Nueva, Gutiérrez Mellado, Jaime I, Gran Vía, Maestro Alonso, Santa Clara, Echegaray, Plaza Romea.

21.30 h. / Fiesta de Exaltación Huertana. Pregón de primavera y proclamación oficial de las Reinas de la Huerta, mayor e infantil, y Damas 2019. Organiza: Federación de Peñas Huertanas. Teatro Romea.

DOMINGO 21 ABRIL

11 h. / Muestra de Folklore Murciano Con la colaboración de los alumnos de 1º a 6º de Enseñanzas Profesionales de Danza Española. Organiza: Conservatorio de Danza de Murcia. - Acceso libre. Jardín de la Seda.

21.30 h. / Inauguración Oficial de las Barracas. Organiza: Federación de Peñas Huertanas. Peña Huertana - El Limonar en el Jardín de la Fama.

LUNES 22 ABRIL

10.30 h. / Ofrenda en el Monumento a la Huerta. Organiza: Federación de Peñas Huertanas. Jardín del Salitre.

11 a 14 y de 15.30 a 18.30 h. / Paseos en barca por el Segura. Paseos de media hora. - Información en el Teléfono 693 002 218. Río Segura.

11.30 h. / Recepción oficial de la C.A. de la Región de Murcia a la Reinas Huertanas y delegaciones invitadas. Organiza: Federación de Peñas Huertanas. Palacio San Esteban.

Storytime with Kids&Us. Cuentacuentos infantiles en inglés: "World´s Worst Witch". Alfonso X. "Under the sea" Plaza Apóstoles Dirigido a niños entre 3 y 8 años. Organiza: Kids&Us. - Acceso libre

12.30 h. / Recepción oficial del Ayuntamiento de Murcia a las Reinas Huertanas y delegaciones invitadas. Lectura del Bando anunciador del Bando de la Huerta. Organiza: Federación de Peñas Huertanas Salón de Plenos del Ayto. de Murcia.

12 y 13 h. / Planetario: Explorador de dinosaurios. Película de animación infantil buofulldome donde se hará un recorrido por la prehistoria, viajando a través del tiempo y viendo los dinosaurios mas famosos Destinatarios: niños de 3 a 7 años acompañados por un adulto. Plazas 31. Precio: 1€ (adicional a la entrada general del museo). Museo de la Ciencia y el Agua.

14 h. / Apertura de las Barracas. Organiza: Federación de Peñas Huertanas.

17.30 h. / Desfile del Bando de la Huerta infantil. Organiza: Federación de Peñas Huertanas. Itinerario: Avda. Gutiérrez Mellado, Avda. Alfonso X el Sabio, Pza. Sto. Domingo, C/ Alejandro Séiquer, Pza. Cetina, C/ Isidoro de la Cierva, Apóstoles, Belluga.

19 h. / Presentación de la Sardina Pasacalles de los grupos sardineros por las calles del municipio, acompañados de la carroza de la Sardina. Municipio de Archena.

Concierto "Moradas Jondas" Con Curro Piñana. Enlazando la Semana Santa con las Fiestas de Primavera se ofrece un espectáculo que arranca con saetas, adaptaciones de poemas de Santa Teresa de Jesús y una segunda parte con un repertorio mas alegre y bullicioso con "palos" tradicionales con mucho ritmo y alegría. - Acceso libre. Alfonso X.

20.30 h. / Inauguración Oficial de los Entornos Huertanos. Organiza: Federación de Peñas Huertanas. Plaza Circular.

12.30 h. / Storytime with Kids&Us. Cuentacuentos infantiles en inglés: "Phantom Manor" Alfonso X. "The far west". Plaza Apóstoles Dirigido a niños entre 3 y 8 años. Organiza: Kids&Us. - Acceso libre

13.30 h. / Recepción a la Reina de la Huerta, Damas de Honor y Delegaciones Festeras. Organiza: Federación de Peñas Huertanas Estrella de Levante. Espinardo.

13 h. / Talento Murciano. Concierto de Farffet. - Acceso libre Santo Domingo.

17.30 h. / Recepción a la Reina de la Huerta, Damas de Honor y Delegaciones Festeras. Organiza: Federación de Peñas Huertanas El Corte Inglés, Avda. de la Libertad.

18 h. / Ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta. Por la Calle Apóstoles podrá acceder el público en general para realizar su ofrenda y un desfile partirá de la Plaza de Camachos y el siguiente itinerario: Plaza de Camachos, Avda. Canalejas, Puente Viejo, Martínez Tornel, Glorieta de España, Arenal, Plaza de Belluga con las asociaciones, Peñas Huertanas, colectivos, y entidades que deseen participar. Colabora: Cabildo Catedralicio, Caballeros de la Fuensanta y Federación de Peñas Huertanas. A su término en avda. Teniente Flomesta. Castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia PIRODEX Plaza Belluga.

PreBando Music Festival:Concierto de O´Funkillo, Antílopez, La Jungla Band, Los Maleantes, Bosco y El Vega Life. Precio de entrada 12/15 € Organiza: Spyro Music sl. Auditorio Fofó.

V Torneo de Bolos Huertanos. - Partidos de clasificación y semifinales los días 22, 24, 25. - Info: federacionboloshuertanos.es Jardín del Malecón.

18 a 22 h. / Punto Violeta. Instalación de un punto de atención y asesoramiento atendido por diversos profesionales por unas fiestas libres de agresiones sexistas. Parque de Fofó.

19 h. / Masterclass de Fitness. Dirigido a personas de 12 a 60 años. Organiza: Altafit Gym Club Murcia. - Acceso libre. Plaza de Romea.

21 h. / Festival La Cansera. Con: Xavi Sarriá, Funkiwi´s y El Tío de la Carreta. - Acceso libre Auditorio Murcia Parque.

Ciclo Conciertos en Primavera. De Pedro + Morgan. Precio: 22 € (anticipada 18€). - Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro Teatro Circo.

21.30 h. / Concierto Estrella de las Fiestas de Primavera con Los 40 Classic. Con OBK, Amistades Peligrosas y Modestia Aparte. Colabora: Cadena Ser. - Acceso libre Plaza de la Cruz Roja.

ACTOS DEL XXXII CERTAMEN INTERNACIONAL DE TUNAS "COSTA CÁLIDA".

22 h. / Gran gala inaugural del XXXII Certamen Internacional de Tunas "Costa Cálida". Acto de Investidura como "Gran Maestre" de Alfonso de la Cruz López Sánchez. Presentación como "Madrina" del certamen de Carmen María Vicente Abellán. Actuación de la Tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia Organiza: Asociación Cultural Certamen Internacional de Tunas "Costa Cálida"- Ciudad de Murcia y Tuna de la Facultad de Medicina de Murcia. Patrocina: Ayto. de Murcia, Estrella de Levante, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia. Teatro Romea de Murcia.

23 h. / Concurso PopRock: Pablo Barraka. Sala Revólver.

1 h. / PreBando Music Festival Afterparty: Roots DJs. Garaje Beat Club.

MARTES 23 ABRIL

10 h. / Misa huertana ante la imagen de la Virgen de la Fuensanta. A su término tendrá lugar la procesión con la imagen de la Patrona de Murcia por el entorno de la Catedral y centro de la ciudad. Recorrido: Plaza Belluga, Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Alejandro Seiquer, Plaza Santo Domingo, Trapería, Hernández Amores, Escultor Salzillo, Plaza Belluga. Plaza Belluga.

11 a 22 h. / La Repanocha. Organiza: Concejalía de Juventud. FICA.

11 h. / V Torneo de Bolos Huertanos. Partido de exhibición con indumentaria de la época. Jardín del Malecón.

11 a 14 y de 15.30 a 18.30 h. / Paseos en barca por el Segura. Paseos de media hora. - Información en el Teléfono 693 002 218. Río Segura.

12 h. / Gran "petalada" a Nuestra Señora La Virgen de la Fuensanta. Plaza de Santo Domingo (desde el edificio conocido como "Casa Cerdá").

12 y 13.30 h. / Conciertos Lucía Gil y Chumi Chuma Con la cadena Cope. Jardín de la Seda.

13 a 21 h. / Punto Violeta. Instalación de un punto de atención y asesoramiento atendido por diversos profesionales por unas fiestas libres de agresiones sexistas. - También estará instalado de 13.30 a 23.30 horas en la FICA Plaza de la Universidad.

13.30 h. / Gran Tronaera Aérea, con fuegos artificiales. Organiza: Federación de Peñas Huertanas.

16 h. / Juan Salas + Cristian Set Roc. Sala REM.

17 h. / Desfile del Bando de la Huerta. Organiza : Federación de Peñas Huertanas. - Venta de localidades: www.eventosgil.com Itinerario: Plaza González Conde, C/ Sacerdotes Hnos. Cerón, C/ Princesa, Puente Nuevo, Plaza Cruz Roja, Ada. Teniente Flomesta, Gran Vía Salzillo, Pza. Fuensanta, Avda. Constitución, Pza. Circular, Ronda de Levante, final en plaza Juan XXIII.

18 h. / Punto Violeta. Instalación de un punto de atención y asesoramiento atendido por diversos profesionales por unas fiestas libres de agresiones sexistas. Parque de Fofó.

MIÉRCOLES 24 ABRIL

Día del libro: Bookcrossing. Liberación de publicaciones editadas por el museo. Horario de apertura del museo. - Hasta el 28 de abril. Museo de la Ciudad.

Día del libro. Un visitante, un libro. Se obsequiará a los visitantes con dos obras de Francisco Candel Crespo: "Pequeña Crónica familiar" y "Familias genovesas en Murcia" Horario de apertura del museo. Museo de la Ciudad.

10 h. / Misa sardinera. En sufragio de los sardineros, sardineras y colaboradores de la Agrupación fallecidos. A su término, ofrenda floral de la Agrupación Sardinera a la Virgen de la Fuensanta, Patrona de Murcia. Santa Iglesia Catedral.

10.30 h. / Recepción a la Reina de la Huerta Infantil y sus Damas de Honor. El Corte Inglés, Avda. de la Libertad.

11 a 14 y de 15.30 a 18.30 h. / Paseos en barca por el Segura. Paseos de media hora. - Información en el Teléfono 693 002 218. Río Segura.

11 a 14 y de 17 a 21 h. / Jardines de Primavera. Talleres infantiles. - Acceso libre Plaza Circular, Basabé, Glorieta.

11 h. / V Torneo de Bolos Huertanos. Taller de Bolos Huertanos para niños. - Info: federacionboloshuertanos.es Jardín del Malecón.

11.30 h. / Storytime with Kids&Us. Cuentacuentos infantiles en inglés: "The Farm Yard". Alfonso X. "World´s Worst Witch". Plaza Apóstoles Dirigido a niños entre 3 y 8 años. Organiza: Kids&Us. - Acceso libre

12 h. / Presentación del Gran Pez 2019. D. Enrique Martínez, y D.ª Sardina 2019, Dña. Sandra Díaz. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.

Taller: "Creando fósiles". Destinatarios: niños de 5 a 9 años. Plazas 25. Duración 1 h. Precio: 1 € . Museo de la Ciencia y el Agua. Salón de actos.

12.30 h. / Storytime with Kids&Us. Cuentacuentos infantiles en inglés: "The King´s Servant" Alfonso X. "Phantom Manor" Plaza Apóstoles Dirigido a niños entre 3 y 8 años. Organiza: Kids&Us. - Acceso libre

13 h. / Planetario: Explorador de dinosaurios. Película de animación infantil buofulldome donde se hará un recorrido por la prehistoria, viajando a través del tiempo y viendo los dinosaurios mas famosos. Destinatarios: niños de 3 a 7 años acompañados por un adulto. Plazas 31. Precio: 1€ (adicional a la entrada general del museo). Museo de la Ciencia y el Agua.

Talento Murciano. Concierto de David Andreu. - Acceso libre Plaza Cristo Resucitado.

17 h. / Exposición y decoración de las carrozas del Desfile "Batalla de las Flores". Las carrozas participantes en dicho desfile, que estarán colocadas a las diferentes plazas por la mañana, serán decoradas con flores ante el público por diferentes floristas y permanecerán expuestas hasta su participación en el desfile del jueves 25. Pza. Hernández Amores, Pza. Esteve Mora, Pza. Apóstoles, Jardín Floridablanca, Avda. Libertad, C/ Almudena.

18 h. / Baila con La calle Salsa!. Baile social y talleres de baile. Para todos los públicos y niveles. Organiza: La calle salsa. - Acceso libre Avda. Libertad.

Planetario: Película"Mas allá del sol". Película de animación infantil con técnicas de animación 3D y proyección de cielo estrellado.

Destinatarios: todos los públicos, recomendado a partir de 9 años. Plazas 31. Precio: 1 € (adicional a la entrada general del museo). Museo de la Ciencia y el Agua.

Actuación de la Banda Alemana: "Blech xpress-polka". - Acceso libre Cuartel de Artillería.

19 h. / Homenaje al pastel de carne. Reparto de pasteles de carne y del pastel más grande del mundo. Colaboran: Estrella de Levante. Cuartel de Artillería.

20 h. / Desfile I Entierro de la Sardina Infantil. Itinerario: Avda. Gutiérrez Mellado, Jaime I, Plaza Fuensanta, Gran Vía, Martínez Tornel, Glorieta de España. A la finalización se leerá el "I Testamento infantil" a cargo del Gran Chirrete y de Dña. Sardinilla, seguida de la Quema del Catafalco infantil y de un Castillo de Fuegos Artificiales.

21 h. / Zarzuela. La Compañía Lírica de la Zarzuela de Madrid bajo de dirección de Félix San Mateo presenta "La Parranda", de Francisco Alonso. Precio: 35, 25 y 15 €. Venta de entradas: www. teatroromea.es y taquillas del Teatro. Teatro Romea.

ACTOS DEL XXXII CERTAMEN INTERNACIONAL DE TUNAS "COSTA CÁLIDA"

21.30 h. / Actuaciones de Tunas. Fuera de Concurso: Tuna de la Asociación de Discapacitados "Nuevo Horizonte", Tuna de la Facultad de Derecho de Murcia, Tuna de Ciencias Económicas y Empresariales de Murcia, Tuna de Magisterio de Murcia, Tuna de Distrito de Murcia. Pérgola de San Basilio.

JUE 25 ABRIL 10 a 12 h. / Degustación gratuita de buñuelos y chocolate. Organiza Ferretería San Antón Ferretería San Antón. C/ Las norias, 5.

10.30 h. / Disparo de una monumental traca a cargo de Dña. Sardina y la Reina de la Huerta. Organiza: Ferretería San Antón. San Antón. C/ Las Norias.

11 a 14 y de 15.30 a 18.30 h. / Paseos en barca por el Segura. Paseos de media hora. - Información en el Teléfono 693 002 218. Río Segura.

11 a 14 y de 17 a 21 h. / Jardines de Primavera. Talleres infantiles. - Acceso libre Plaza Circular, Basabé, Glorieta.

11.30 h. / Taller Juego del Caliche. - Plazas limitadas, inscripciones hasta el día 20 de abril en: lajuntaera@hotmail.com. Organiza: Asociación Cultural L`Ajuntaera Federación de Peñas Huertanas, Avda. Primero de Mayo.

12 h. / XII Encuentro de Sardinillas con los jóvenes de la Comunidad Autónoma. Desfile de grupos internacionales para los niños que se encuentran en acogida en la Comunidad Autónoma de Murcia y realización de un desfile por los propios niños con trajes realizados por ellos mismos acompañados por miembros de la Agrupación Sardinera y sardineros de varios grupos. Al finalizar se entregaran obsequios a los participantes. Patio del Cuartel de Artillería.

Salón de actos Taller infantil: "Pies de dinosaurio" . Destinatarios: niños de 5 a 9 años. Plazas 25. Duración 60 m. Precio: 1 €. Museo de la Ciencia y el Agua.

13 h. / Planetario: Explorador de dinosaurios. Película de animación infantil buofulldome donde se hará un recorrido por la prehistoria, viajando a través del tiempo y viendo los dinosaurios mas famosos. Destinatarios: niños de 3 a 7 años acompañados por un adulto. Plazas 31. Precio: 1€ (adicional a la entrada general del museo). Museo de la Ciencia y el Agua.

18 h. / Desfile "Batalla de las Flores". Desfile en el que participan carrozas alegóricas a los festejos tradicionales de nuestras Fiestas de Primavera así como otros temas, todas ellas decoradas con flores naturales, teniendo como objeto exaltar la incomparable primavera murciana. A su término, en la C/ Sacerdotes Hnos. Cerón (frente a la Iglesia del Carmen) reparto de las flores que adornan las carrozas y Gran traca de fuegos artificiales. Itinerario: Alfonso X (formación en Avda. Gutiérrez Mellado), Plaza Santo Domingo, Alejandro Seiquer, Pza Cetina, Isidoro de la Cierva, Pza. Ceballos, C/ Ceballos, Avda. Teniente Flomesta, Puente Nuevo, Plaza Voluntarios, C/ Princesa y finalización en C/ Sacerdotes Hermanos Cerón.

18 h. / Planetario: Película"Mas allá del sol". Película de animación infantil con técnicas de animación 3D y proyección de cielo estrellado. Destinatarios: todos los públicos, recomendado a partir de 9 años. Plazas 31. Precio: 1 € (adicional a la entrada general del museo) . Museo de la Ciencia y el Agua.

19 h. / Llegada de la Sardina. Desde el municipio de Archena. Santa Isabel.

JARDINES DE PRIMAVERA MONUMENTALES

Inauguración de Jardines de Primavera a las 21.30 h. en Plaza Circular el Domingo de Resurrección Exposición Castillejo de Monteagudo: poder y producción en la almunia del Rey Lobo Organiza: Escuela de Estudios Árabes (CSIC) Desde el 24 de abril. Entrada libre. San Esteban.

Los Jardines del Rey Lobo Plaza Circular.

Murcia Florece Santo Domingo.

El Árbol del Chupete Jardín de La Seda.

Mi medio limoncico y mi media naranjica Santa Isabel.

El Jardín de la Cruz Plaza de la Cruz.

Alegoría al Trasvase 40 aniversario Plaza de la Universidad.

#MurciaEnPrimavera Plaza de Europa.

Homenaje a Codorniu Malecón.

Los Claveles del Moneo y Primavera Barroca Plaza del Cardenal Belluga.

Murcia Renace Glorieta de España.

Jardín Vertical Murcia Río Puente de Hierro.

La Alegría de la Huerta Jardín de Floridablanda.

El Jardín de las Mariposas Plaza de La Opinión.

El Patio de Basabé Calle Basabé.

Homenaje Huertano Plaza José Esteve Mora.

Colores en movimiento Plaza del Romea.

La Cúpula Vegetal Avenida Libertad.

Arborium Plaza San Agustín.

Lluvia de Flores Traperia y Plateria.

Plantas en Movimiento Pintor Sobejano.

Las Flores del Salzillo Gran Vía.

Huertanas Jardín de la Fuente.

ARCOS FLORALES Santo Domingo, Santa Isabel, San Juan, La Aurora y Calle Basabé.

MURALES DE PRIMAVERA Street art Primavera Avenida de Europa y Pasos De Santiago.

Virgen de la Fuensanta Homenaje Floral al Pintor Almela Costa Glorieta de España Entierro de la Sardina Homenaje Floral al Pintor Ballester Glorieta de España.

Mujeres Homenaje Floral al Pintor Luis Garay Glorieta de España.

Floridablaca, La sombra del Rey Homenaje Floral al Pintor Francisco Folch de Cardona Jardín de Floridablanca.

TALLERES Del 24 al 26 de abril de 11 h. a 14 h. y de 18 h. a 21 h. - Planta tu Jardin de Primavera - Planta tu Huerto - Murcia en Miniatura: Handicrafts con Terra Natura - Pin Huertano con Terra Natura - Potato Huertano con Terra Natura - Manos Artesanas: Proyecto Abraham - Storytimes de Animales con Terra Natura - Show de Aves Rapaces - Acceso Libre Plaza Circular.

Eco-taller pinta tu camiseta de Primavera Calle Basabé.

Eco-taller pinta tu camiseta de Primavera Glorieta de España.

Pinta la naturaleza como los impresionistas. De 11 a 13h y de 19 a 21h

Storytime con Kids&Us Cuentacuentos en inglés. De 2 a 10 años. 13 h.

Little Chef, cocina con Kids&Us en inglés. De 3 a 10 años. 18 h. Avenida Libertad.

Drilo Park Hinchables, talleres y animación . Domingo 21 de 18 a 21h y 22,23 y 24 de 11:00h a 14h y de 18h a 21h. Cuartel de Artillería.

Jardín de los Gigantes

Atracciones infantiles de 11 h. a 14 h. y de 16.30 h. a 21.30 h. Precio de las atracciones: Pulseras todo el día: 8€, ticket suelto por atracción: 2€. Precios especiales para familias numerosas. - Del 12 al 28 de abril.

Jardín de los Enanitos Jardín del Rocío.

Lago de Primavera Jardín de la Seda.

Jardín de los Gigantes Jardín del Salitre.

20 h. / Desfile de "La Llegada de la Sardina". Itinerario: Plaza Belluga, Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Plaza Cetina, Alejandro Seiquer, Plaza Santo Domingo, Santa Clara, Maestro Alonso, Gran Vía Salzillo, Plaza Martínez Tornel, Glorieta de España.

20.30 h. / Jared James Nichols (Estados Unidos) + Tremendo Road. Garaje Beat Club

21 h. / Zarzuela. La Compañía Lírica de la Zarzuela de Madrid bajo de dirección de Félix San Mateo presenta "La Revoltosa" de Ruperto Chapí y Antología del Madrid Castizo. Precio: 35, 25 y 15 €. Venta de entradas: www. teatroromea.es y taquillas del Teatro. Teatro Romea.

Ciclo Conciertos en Primavera. Viva Suecia + Mow. Precio: 22 € (anticipada 18€). Venta de entradas: www. teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro Teatro Circo.

22.30 h. / Entrega de la Sardina. La Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Archena hace entrega de la sardina al Excmo. Sr. Alcalde de Murcia y éste al Presidente de la Agrupación Sardinera. Castillo de fuegos artificiales gentileza del Ayuntamiento de Archena. Ayuntamiento de Murcia.

ACTOS DEL XXXII CERTAMEN INTERNACIONAL DE TUNAS "COSTA CÁLIDA"

21.30 h. / Actuaciones del concurso de tunas. Tuna de la UNED de Elche, Tuna de la Facultad de Medicina de La Laguna Tenerife, Tuna Académica de Lisboa, Tuna Universitaria de Distrito de Las Palmas de Gran Canaria, Tuna de la Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales de la Universidad Católica de Santa María Arequipa de Perú y Tuna Ciudad de Zipaquirá, Colombia. Pérgola de San Basilio.

VIERNES 26 ABRIL

9 a 15 h. / "I Toreo Social José Vidaña". Categoría benjamín de fútbol 8. Campo de fútbol José Barnés.

11 a 14 y de 15.30 a 18.30 h. / Paseos en barca por el Segura. Paseos de media hora. - Información en el Teléfono 693 002 218. Río Segura.

11 a 14 y de 17 a 21 h. / Jardines de Primavera. Talleres infantiles. - Acceso libre Plaza Circular, Basabé, Glorieta.

11.30 h. / Taller Juego del Caliche. Plazas limitadas, inscripciones hasta el día 20 de abril en: lajuntaera@hotmail.com. Organiza: Asociación Cultural L`Ajuntaera. Federación de Peñas Huertanas, Avda. Primero de Mayo.

Storytime with Kids&Us. Cuentacuentos infantiles en inglés: "Under the Sea". Alfonso X. "The Farm Yard". Plaza Apóstoles. Dirigido a niños entre 3 y 8 años. Organiza: Kids&Us. - Acceso libre

12 h. / Velatorio infantil de la Sardina. Musical infantil "Cantajuegos: Jugar y Cantar"

de Espectáculos Casablanca, con pintacaras, maquillajes, canciones, verbena infantil y muñecos. presentado por el Gran Pez, D.ª Sardina y el Presidente de la Agrupación Sardinera. Avda. Libertad.

12.30 h. / Storytime with Kids&Us. Cuentacuentos infantiles en inglés: "The Far West". Alfonso X. "The King´s Servant". Plaza Apóstoles. Dirigido a niños entre 3 y 8 años. Organiza: Kids&Us. - Acceso libre

13 h. / Planetario: Explorador de dinosaurios. Película de animación infantil buofulldome donde se hará un recorrido por la prehistoria, viajando a través del tiempo y viendo los dinosaurios mas famosos. Destinatarios: niños de 3 a 7 años acompañados por un adulto. Plazas 31. Precio: 1€ (adicional a la entrada general del museo). Museo de la Ciencia y el Agua.

Talento Murciano. Concierto de Fran Ropero. - Acceso libre Plaza Santa Catalina.

18 h. / Cuentacuentos. "El flautista de Hammelin" y Taller de manualidades de papel. - Acceso libre El Corte Inglés. Myrtea, planta baja.

Planetario: Película"Mas allá del sol". Película de animación infantil con técnicas de animación 3D y proyección de cielo estrellado. Destinatarios: todos los públicos, recomendado a partir de 9 años. Plazas 31. Precio: 1 € (adicional a la entrada general del museo). Museo de la Ciencia y el Agua.

Taller infantil: "Creando dinosaurios". Destinatarios: niñosa partir de 9 años. Plazas 31. Precio: 1 € (adicional a la entrada del museo.

Museo de la Ciencia y el Agua. Salón de actos.

19 h. / V Torneo de Bolos Huertanos. Final. - Info: federacionboloshuertanosmail.com Jardín del Malecón.

20 h. / Desfile de "El Testamento de la Sardina". Itinerario: Avda. Gutiérrez Mellado. Jaime I, Plaza Fuensanta, Gran Vía, Plaza Martínez Tornel, Glorieta de España.

21 h. / Zarzuela. La Compañía Lírica de la Zarzuela de Madrid bajo de dirección de Félix San Mateo presenta "La Chulapona", de Federico Moreno Torroba. Precio: 35, 25 y 15 €. Venta de entradas: www. teatroromea.es y taquillas del Teatro. Teatro Romea.

Ciclo Conciertos en Primavera. Los Zigarros + Los Astrónomos. Precio: 21€ (anticipada 18€). Venta de entradas: www. teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo.

21.30 h. / Espectáculo "La vida moderna. Live Show" con David Broncano, Quequé e Ignatius. Precio entrada desde 20 €. Venta de entradas: compralaentrada.com. Palacio de los Deportes de Murcia.

22 h. / Concierto Vanessa Martín. Organiza: Directo al Levante AIE. Cuartel de Artillería.

22.30 h. / Lectura del Testamento de la Sardina. A cargo de D.ª Sardina y disparo de un gran castillo de fuegos artificiales. Balcón del Ayuntamiento.

22.30 h. / Alfenic Sala Musik.

23 h. / 00Petróleo (Ignatius Farray) + Tigres Leones Garaje Beat Club

23.30 h. / Zequi Sala Revólver

ACTOS DEL XXXII CERTAMEN INTERNACIONAL DE TUNAS "COSTA CÁLIDA"

18 h. / Recepción de autoridades a las tunas participantes. Ayuntamiento de Murcia. Salón de Plenos.

19 h. / Ronda de las Tunas participantes Bajo el balcón del Ayuntamiento en Glorieta de España.

21.30 h. / Gala de clausura del XXXII Certamen Internacional de Tunas "Costa Cálida"Ciudad de Murcia. Entrega de premios. Actuaciones de la tuna ganadora y de la tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y del grupo canario invitado La Trova. Pérgola de San Basilio.

SÁBADO 27 ABRIL

11 h. / Pasacalles de los grupos sardineros. Por distintas calles de la ciudad.

11 a 14 y de 15.30 a 18.30 h. / Paseos en barca por el Segura. Paseos de media hora. - Información en el Teléfono 693 002 218. Río Segura.

12 h. / Sábados de Cuento. Con la obra "La melodía de un pito" (Cuento Sardinero) con taller y música. - Acceso libre El Corte Inglés. Sala de ámbito Cultural, 1ª planta.

12 y 13 h. / Planetario: Explorador de dinosaurios. Película de animación infantil buofulldome donde se hará un recorrido por la prehistoria, viajando a través del tiempo y viendo los dinosaurios mas famosos. Destinatarios: niños de 3 a 7 años acompañados por un adulto. Plazas 31. Precio: 1€ (adicional a la entrada general del museo). Museo de la Ciencia y el Agua.

12.30 h. / Desfile de D.ª Sardina. Itinerario: Pza. Belluga, C/ Salzillo, C/ Trapería, Pza. Sto. Domingo, Avda. Alfonso X el Sabio y Pza. Circular.

13 a 21 h. / Punto Violeta. Instalación de un punto de atención y asesoramiento atendido por diversos profesionales por unas fiestas libres de agresiones sexistas. Plaza de la Universidad y Jardín de la Fama.

14 h. / Traca de fuegos artificiales. Pza. Circular.

Concierto Los 40 Primavera Club Sessions. "El tardeo de la Sardina" con David Álvarez y Cristian San Bernardino. Colabora: Cadena Ser. - Acceso libre. Plaza de Santo Domingo.

16.15 h. / 1ª División femenina de fútbol sala. Partido entre el Ucam El Pozo Murcia y Guadalcacín FS. Pabellón Cagigal.

18.30 h. / Abelmagia con el mago Abel. - Acceso libre El Corte Inglés Myrtea.

20.30 h. / Gran desfile del Entierro de la Sardina. Itinerario: Avda. S. Juan de la Cruz, C/ Sta. Joaquina de Vedruna, C/ Princesa, C/ Alameda de Colón, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, Gran Vía Salzillo, Pza. Fuensanta, Avda. Constitución, Pza. Circular, Avda. Primo de Rivera y Plaza Díez de Revenga.

22 h. / Maríua del Mal + Zutaten Garaje Beat Club.

22.30 h. / Valdés Sala Musik.

23.30 h. / LCD FUNK. Sala Revólver. 24 h. / Espectáculo acrobático musical. Plaza Martínez Tornel.

1 h. / Quema de la Sardina y monumental castillo de fuegos artificiales. En la Pasarela Miguel Caballero a cargo de Pirotécnia Ángel Canovas, Ferrandez, Pirotecnia Murciana y Pirotecnia Cañete Plaza Martínez Tornel.

DOMINGO 28 ABRIL

9 a 13.30 h. / XVI Muestra de Modelismo Naval. 8.30 h. Concentración de socios. 9.30 h. Recepción de participantes. 10 h. Navegación libre de submarinos, barcos de vela, de recreo, remolcadores, lanchas rápidas.

11 h. Prueba de habilidad infantil. 11.30 h. Prueba de habilidad con Remolcadores.

12 h. Navegación libre.

13 h. Regata de vela.

13.30 h. Entrega de premios. Organiza: Club de Radiocontrol y Modelismo Naval de Murcia. - Acceso libre. Lago de la C/ Pintor Almela Costa.

11 a 14 y de 15.30 a 18.30 h. / Paseos en barca por el Segura. Paseos de media hora. Río Segura. - Información en el Teléfono 693 002 218.

12 h. / Liga Nacional de Fútbol Sala, 2ª división. Partido entre El Pozo Ciudad de Murcia y Santiago Futsal. Palacio de los Deportes.

XIII Festival de Magia de cerca en la calle. Con la participación de Mago Pedro Lucas, Magic Paula, Mago Lumaky y Domingo Artés. - Acceso libre. Pza. Santo Domingo.

12 y 13 h. / Planetario: Explorador de dinosaurios. Película de animación infantil buofulldome donde se hará un recorrido por la prehistoria, viajando a través del tiempo y viendo los dinosaurios mas famosos Destinatarios: niños de 3 a 7 años acompañados por un adulto. Plazas 31. Precio: 1€ (adicional a la entrada general del museo). Museo de la Ciencia y el Agua.

13 h. / Talento Murciano. Concierto de Melo. - Acceso libre Alfonso X.

14 h. / Clausura de las Barracas y de los Entornos Huertanos en la Peña Huertana "El Caliche" Jardín Sauce del Infante Juan Manuel.



BARRACAS

EL BOTIJO Jardín de Camilo José Cela

LA CETRA Avd. Isaac Albeniz, Plaza del Rocío

PALMERA-MELÓN Bº San Antonio, C/. Miguel de Unamuno

EL TABLACHO Jardín de Floridablanca

LAS TENAJAS Avd. Ronda Norte, Plaza de la Fuente

EL ZARANGOLLO Jardín del Torero Ortega Cano EL CIAZO Plaza de la Universidad

LA PICAZA Plaza de la Universidad EL CUARTILLO Jardín de la Seda LA ZARANDA Jardín de la Seda

EL CALICHE Infante Juan Manuel, C/. Suace (junto piscina municipal)

EL CORRENTAL Jardin Virgen de la Fuensanta Bº Infante Juan Manuel LA CRILLA C/. Jerónimo Yañez de Alcalá (junto Palacio de Justicia)

LA LEBRILLA Plaza Circular

EL PIMENTÓN Plaza Circular L´ARTESA Jardín de la Fama

SAN ISIDRO LA PANOCHA Jardín de la Fama

LA TARABILLA Jardín de la Fama

EL LIMONAR Jardín de la Fama

EL ALMIRÉZ Plano de San Francisco

EL PIMIENTO C/. Paseo Escultor Juan González Moreno (junto al Río)

LOS GÜERTANOS Jardín Botánico (Malecón)

EL SALERO Jardín Botánico (Malecón)

EL TRILLO Jardín Botánico (Malecón)

LA CONTRAPARADA Jardín Botánico (Malecón) LA ESPARTEÑA Jardín Botánico (Malecón)

TERCERA EDAD Jardín Botánico (Malecón) EL PEREJIL Jardín Botánico (Malecón)

EL AZAHAR Jardín Botánico (Malecón)

EL CÁNTARO Jardín Botánico (Malecón)

EL CHISQUERO Jardín Botánico (Malecón)

LA PARRA Jardin del Salitre

LA SEDA Jardín Chino (frente Cruz Roja)

EL MORTERO Jardín Chino (frente Cruz Roja)

EL ESPREFOLLO Jardín Chino (frente Cruz Roja) PEÑA EL CANDIL Jardín Chino (frente Cruz Roja)

EL ZARAGÜEL P. de la Fuensanta, Bº de la Flota

LA GRANÁ C/. José Luis Morga, 11 - Ronda Sur

EL MEMBRILLO Avda. de la Inmaculada Santiago y Zaraíche

LA TINAJA Navegante Juan Fernández, 17 La Flota

LAS VIÑAS DE MURCIA Antiguo Mini Zoo (bajo puente Autovía)

LA BREVA C/. Esperanza, 18 - Santiago el Mayor (Junto Colegio Ginés de los Ríos)



MÁS EVENTOS EN PRIMAVERA

ABRIL Bienvenida #WARMUP2019 SOMOS MURCIA

LUNES 29

Bienvenida #WARMUP2019. 20 h. / - Desfile de moda made in Murcia con Pedro Lobo, Las CulpaSS y Broken Finger. - Catering inaugural - Inauguración exposición "Jóvenes diseñadores de la Región" - Secret Show Estrella de Levante. Espacio Molinos del Río Caballerizas.

20.30 h. / Proyección: Climax (Gaspar Noe, 2018). Filmoteca de Murcia.

MARTES 30

Bienvenida #WARMUP2019. 20 h. / Secret Show Estrella de Levante. Espacio Molinos del Río Caballerizas.

20.30h. / Proyección: "O espíritu de Pucho Boedo" (Lois Patiño, 2018) Filmoteca de Murcia.

22:00h. / Concierto: Hidrogenesse + Kokoshca + Jump to the Moon. Sala REM.

22.00h. / Concierto: LAGARTIJA NICK + L e B o W s K Y + DJ Dr Maracas. Garaje Beat Club.

MIÉRCOLES 1 DE MAYO

Bienvenida #WARMUP2019. 11.00h. / Concierto infantil con Dr. Sapo. Espacio Molinos del Río Caballerizas.

13.30h. / Secret Show Estrella de Levante. Espacio Molinos del Río Caballerizas.

19.00h. / Presentación del libro "Mujeres del Rock", de Anabel Vélez + DJ set: Daretobegirl. Discos Precolombino.

20.00h. / Concierto: Guadalupe Plata. Teatro Circo Murcia.

20.30h. / Proyección con música en directo: "Seward plays Blade Runner". Filmoteca de Murcia.

21.30h. / Concierto: Rayo. La Yesería Bar.

JUEVES 2 DE MAYO

Bienvenida #WARMUP2019. 20.00h. / Presentación del libro "Aquelarre de muñecas", de Ana Elena Pena + Concierto: CINTIA LUND. La Yesería Bar.

20.30h. / Secret Show Estrella de Levante. Espacio Molinos del Río Caballerizas.

20.30h. / Proyección: Oasis: Supersonic (Mat Whitecross, 2016) Filmoteca de Murcia.

20.30h. / Inauguración de la exposición "Contaminaciones". Centro Párraga.

2h. / Urban Dancefloor: David Van Bylen. Sala REM.

Todo los días, diversas localizaciones: OFF WARM UP. Los comercios participantes en las rutas organizarán sus propias actividades dentro del programa. Galerías, workshops, talleres, exposiciones...

De acceso gratuito para todo el público.



EVENTOS DESTACADOS EN MURCIA HASTA EL 21 DE JUNIO

JUE 2 MAYO 22:00h. / Izal presenta la "Gira Autoterapia". (36€). La Fica.

21.30h. / UCAM Murcia CB - Real Madrid Palacio de los Deportes.

VIE 3 MAYO 20 h. / Murcia: Músicas Históricas Qvinta Essençia apuesta por Luca Marenzio: Libro primo di madrigali a quattro voci (10€). Conjunto monumental de San Juan de Dios.

21 h. / Don Quijote Dirección: Timur Fayziev Compañia: Ballet de Moscú (20/30/40€) Teatro Romea.

21 h. / Enric Peidro Swingtet y Dan Barret Festival Enclave de Swing y Jazz. (4€) Auditorio de Algezares.

SÁB 4 Y DOM 5 MAYO Mixtura, mercado y artesanía internacional Sábado 4 De 10 h. a 22h. /

Domingo 5 De 10 a 17 h. / El Carmen (C/ Álvarez Quintero).

SÁB 4 MAYO 20 h. / Peter Gun & The Paper Hats Festival Enclave de Swing y Jazz (4€) Auditorio de La Alberca.

21 h. / Música en Primavera Concierto de la Agrupación Musical El Palmar 50 músicos y dirección de Ginés Aznar Raja (6/4€) Teatro Bernal.

DOM 5 MAYO 12 h. / Bum Band Plash! Jazz para peques. Groove In. Asociación de Música Moderna. (3€) Auditorio de Beniaján.

21 h. / Bob Dylan en concierto El autor de Like a Rolling Stone actuará el domingo 5 de mayo en Murcia. Plaza de Toros.

(Los eventos y horarios expuestos en este programa están sujetos a cambio sin previo aviso, según informa el Ayuntamiento de Murcia)