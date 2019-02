La Policía de Murcia denuncia a más de 300 gorrillas en lo que va de año

La Policía Local de Murcia ha sancionado ya, en lo que va de año, a 325 aparcacoches 'sin papeles' sorprendidos tratando de ganarse unas monedas en las calles de la ciudad, informan fuentes municipales. Del 1 de enero al 14 de febrero, los municipales formularon esa cantidad de denuncias por infracción de tráfico.

Como la mendicidad no es una práctica ilegal (y, por tanto, no se puede sancionar), no les denuncian por pedir dinero. Tampoco por dirigirse a los conductores que aparcan, aunque les importunen. Los agentes denuncian a los gorrillas simplemente por estar en la carretera. Por norma, no pueden quedarse ocupando la calzada si hay una acera al lado.

Cuando se pilla a un gorrilla, primero se formula una denuncia por infracción a la normativa de tráfico. Se abre un acta y se insta a la persona denunciada a que se desplace por la acera. A la tercera vez que lo cazan, la denuncia cambia: como no está haciendo caso a lo que le manda la Policía Local, se formula una denuncia por desobediencia.

En lo que va de año, de momento no se ha denunciado a ningun gorrilla por desobediencia, detallan desde el Consistorio.

En cuanto a los datos de 2018, la Policía Local denunció por infracción de tráfico a un total de 3.319 gorrillas en Murcia. Además, 41 de ellos acabaron denunciados también por desobediencia, detallan desde el Ayuntamiento capitalino.

En primer lugar, se identifica a los gorrillas. Si carecen de documentación, se les lleva a dependencias policiales. Algunos acaban retenidos por infringir la Ley de Extranjería. Otros, una vez en Comisaría, aparecen reclamados judicialmente por otros hechos.

Las sanciones a quien se denuncia por infringir la ley de tráfico ascienden a 80 euros. Mientras, quien es multado por desobediencia pagaría mínimo 601 euros, tal y como recuerdan desde la Policía Municipal.

Esto es debido a que se trata de una infracción grave a una Ley Orgánica. En concreto, al artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección a la Seguridad Ciudadana. Es decir, la denominada Ley Mordaza. Las sanciones y multas de la Ley de La sanción económica dependerá del tipo de infracción realizada. Esta, en concreto, es no obedecer de forma reiterada las órdenes de un agente. Contempla multas de hasta 30.000 euros.

El problema con los gorrillas no es algo nuevo en la ciudad. Conductores denuncian que se ponen incluso en zonas en las que hay que pagar la ORA. La actitud de los gorrillas les intimida, por lo que muchos optan por darles unas monedas con la idea de que no dañen su coche.

Estas personas suelen preferir zonas en las que hay mucha afluencia de vehículos y, sobre todo, un flujo. Que los conductores entren y salgan constantemente Se les suele ver, por ejemplo, en la zona de San Esteban, frente a la sede del Gobierno regional, o en Isaac Albéniz, más concretamente en la plaza del Rocío. También en El Palmar, en especial en la zona del Hospital Virgen de la Arrixaca.

Ante la realidad de que la mayoría son extranjeros y están en situación irregular en España, algunos agentes de Policía temen que los gorrillas entren en una «espiral de violencia» que podría llegar a más «porque no tienen nada que perder», admitieron a esta redacción fuentes cercanas.

Según datos facilitados por la Policía, las nacionalidades más repetidas entre los aparcacoches sin papeles son subsaharianos, marroquíes y argelinos. También se ha localizado a gente del Este de Europa y algún español.

Algunos de los gorrillas viven en la calle y, en su mayoría, se declaran insolventes. Un círculo vicioso: señalan que se dedican a eso con el fin de conseguir unas monedas con las que ir sobreviviendo y, a la vez, estar así les lleva a ser incapaces de afrontar las sanciones económicas que se les imponen cuando la Policía les denuncia.

En demasiados casos, los problemas con los gorrillas acaban en agresión física. Entre ellos y contra la autoridad. En otoño, agentes de la Policía Local de Murcia arrestaban a un gorrilla por lanzar un puñetazo a un agente que procedía a identificarle, indicaron fuentes policiales. Ocurría en la calle La Gloria de la capital murciana. Cuando los municipales se acercaron y le pidieron la documentación, se puso violento y llegó a arrear un golpe a uno de los policías. Éste logró esquivarlo. Entre dos municipales lograron reducir al gorrilla y arrestarlo. Fue procesado por atentar contra un agente de la autoridad.

El pasado día de San Valentín, sin ir más lejos, una dotación de Barrios, «mientras realizaba tareas de seguridad ciudadana, así como vigilancia y mitigación de aparcacoches ilegales, procedió a la detención de un individuo que ejercía como tal junto al Mercado de Verónicas, tras arremeter contra el agente con un trozo de losa», indicó el Cuerpo.

El pasado mes de enero, la Policía Nacional arrestaba a un gorrilla por agredir, presuntamente, con una botella de cristal rota, a otro joven en el cuello tras una discusión por el control de las plazas de aparcamiento de la ciudad de Murcia.

El aparcamiento del Malecón lleva siendo, desde hace tiempo, territorio de aparcacoches sin papeles. Como el lugar es amplio, muchas personas lo eligen para dejar ahí el coche y luego caminar hasta el centro de la ciudad. De un tiempo a esta parte, aseguran los usuarios, hay «decenas» de gorrillas ahí. «No hay quién aparque sin sentirse acosado», insistía un joven. «Da miedo aparcar ahí», subrayaba otro. Las quejas al respecto, hechas ante la Policía y ante el Ayuntamiento, son constantes.

«Amedrentan y amenazan a quien no paga su 'impuesto gorrilla'», subraya un usuario, de nombre Luis, en redes sociales. «Me parece injusto que tenga que abonar un importe en un aparcamiento gratuito en Murcia», apunta otro, de nombre Juan Carlos.