Hostemur lleva al consistorio a los tribunales por los mapas de ruidos en las zonas de ocio

Rechazan las medidas correctoras impuestas por el Ayuntamiento

Siguen con su particular cruzada al considerar que el Ayuntamiento ha tomado decisiones que perjudican sus negocios y que no se atiene a las circunstancias reales de cómo se vive el ocio en Murcia. Así, Hostemur ha decidido acudir a los tribunales y presentar un contencioso administrativo contra la declaración de las Zonas de Protección Acústica Murcia Centro (ZEPA), que establece medidas como no conceder nuevas licencias o reducir las terrazas.

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo denuncian que los mapas del ruido que realizó el consistorio, y que fueron la base para las medidas establecidas en las Zonas de Protección, no están hechos en las condiciones habituales de esas zonas. La sala del TSJ de Murcia admitió a trámite la demanda que está en procedimiento.

El presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, informó de que la denuncia se apoya en un informe de un perito judicial y otro de la empresa Blue Noise, especializada en ingeniería de sonido y acústica. Jiménez sostiene que las mediciones de ruido se realizaron en fechas en las que había más actividad de la habitual.

Jiménez presentó este informe el pasado mes de abril y explicó que esas mediciones de ruido llevadas a cabo por la Administración local «carecen de base». Además, en el informe de los empresarios se apunta que la metodología de trabajo que se llevó a cabo contiene «simplificaciones y errores suficientemente importantes como para impedir que se llegue a resultados fiables». Por eso, en Hostemur consideran que los estudios que dieron lugar a la declaración de las Zonas de Protección Acústica «carecen de representatividad y fiabilidad».



Protestas de hosteleros y vecinos

La polémica comenzó hace un año, cuando el Ayuntamiento decidió tomar medidas contra el ruido en las zonas de ocio de la ciudad donde se superan habitualmente los objetivos de calidad acústica. Se pusieron manos a la obra para dibujar un mapa del ruido donde se pudiesen delimitar unas Zonas de Protección Acústica.

Las protestas por parte de los vecinos que viven en los lugares de fiesta de Murcia y los hosteleros que tendrían que limitar el ruido que se produce en sus locales no se hicieron esperar.

Los vecinos sacaron los colchones a la calle en una llamativa reivindicación en la que defendían su derecho a descansar por las noches. Por su parte, los hosteleros echaron la persiana durante el tradicional festival Warm Up, que atrae todos los años a miles de personas a la capital del Segura, para que su protesta fuera visible. Las tres zonas de la ciudad incluidas en las ZEPA son: Universidad-Alfonso X; San Lorenzo, Santa Eulalia y San Juan, y San Pedro, Santa Catalina y Plaza de las Flores.Entre las medidas que se tomaron destacan la reducción de las mesas y las sillas en las terrazas y la disminución del horario.