Mil firmas contra una mezquita en Los Dolores

El Ayuntamiento ha paralizado las obras del bajo por no tener la licencia adecuada.

«No estamos de acuerdo con que se abra una mezquita en Los Dolores», sentencia Juan Martínez. Es el vecino de la pedanía que está organizando las movilizaciones y que ha recogido mil firmas. Hoy realizarán una protesta a las cuatro de la tarde desde la puerta de la iglesia hasta el lugar donde se instalará el centro de culto. El Ayuntamiento de Murcia paralizó las obras la semana pasada al comprobar que la licencia que solicitaron no era la adecuada.

Los vecinos conocieron la próxima apertura de la mezquita el pasado diciembre. El día 27 de ese mes se convocó una primera concentración, organizada por Juan Martínez, para manifestar la disconformidad con la presencia del edificio en la localidad.

En esa concentración se leyó un comunicado en el que aseguraban que no se trata de una muestra de «racismo o islamofobia», sino de mostrar su «desacuerdo con la apertura de una mezquita» que no entienden «como necesaria en un pueblo con unos 80 musulmanes».

Martínez considera que la Calle Mayor no es lugar para la mezquita: «No hay aparcamientos, la calle no tiene salida, va a atraer a musulmanes de otros sitios donde no hay mezquitas. Estoy seguro de que eso puede traer problemas».

Este vecino sostiene que en el lugar han habido «problemas con musulmanes, peleas y gente tirada por la calle».

En cambio, el pedáneo de Los Dolores, Pedro Morales, niega que haya incidentes con este colectivo, que aglutina unas 80 personas en una pedanía de más de 4.000 habitantes. Están «integrados y viven diseminados», asegura Morales.

«Hay pocos musulmanes en Los Dolores», explica, «el temor es que los que se estaban integrando tengan puesto el foco de sus propios compañeros encima».

Permiso de obras

Morales explica que lo único que ha hecho ha sido velar para que los permisos estén en orden. Es aquí donde radica el problema de la mezquita con las instituciones.

El concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, ha confirmado a LA OPINIÓN que «presentaron una comunicación de obra menor». Sin embargo, cuando se personó la inspección en el local, comprobaron que la obra que están realizando precisa de «una declaración responsable o de una licencia de obra». En consecuencia, la semana pasada paralizaron las obras.

Tanto el pedáneo de Los Dolores, Pedro Morales, como el organizador de las protestas, Juan Martínez, sostienen que las obras continuan por la noche y los fines de semana, a escondidas de las autoridades. Por su parte, Navarro advierte de que si se corrobora que la reforma sigue adelante sin la licencia necesaria, se tomarán las medidas pertinentes.

Esta tarde a las cuatro hay convocada una manifestación donde, relata Martínez, realizarán una «pitada sonora para ver si los vecinos responden»