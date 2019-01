La peatonalización de Alfonso X logra reducir el tráfico un 95%

La peatonalización de Alfonso X El Sabio se ha planteado como una forma de sacar el coche de una vía principal del centro de la ciudad con el fin de ganar espacio para el peatón. Así se ha planteado y así se ha conseguido, al menos en la primera de las dos fases de las que consta el proyecto. Eso es precisamente lo que demuestran los datos sobre circulación de vehículos que ha ido tomando la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana en estos últimos días en el tramo que va desde la avenida Jaime I y hasta Santo Domingo.

Según las cifras con las que se cuenta en estos momentos, el tránsito registrado en el paseo Alfonso X El Sabio tras la peatonalización ha experimentado una reducción con respecto a los valores registrados con anterioridad de hasta el 95 por ciento, con diferencias mínimas en función del día de la semana. Así, el sábado es el día en el que más ha bajado el tránsito de vehículos de cuando la vía estaba abierta a los coches a ahora, con un descenso del 95 por ciento, mientras que el menor descenso se registra los martes, con una disminución del 91 por ciento de vehículos.

Desde que la primera fase del proyecto de peatonalización abrió completamente renovada, el pasado mes de octubre de 2018, este tramo de Alfonso X ha pasado de soportar una media diaria de 4.913 coches a sólo 357. Estos últimos son los vehículos de los residentes que entran o salen de los garajes de sus edificios y que son los únicos que tienen permiso para seguir circulando por esta zona.

Los responsables del servicio de Tráfico detallan que con los datos obtenidos se observa que los vehículos que transitan por esta nueva vía peatonalizada registran en todo un día valores que rondan los que anteriormente se movían por ella en sólo una hora, cuando la vía era una calle de tráfico rodado normal, por lo que el máximo que circulaba solo en una hora ahora es el que se alcanza durante todo el día.

«Hay que considerar que no se está hablando de todo el tráfico que la vía soportaba, sino sólo los valores registrados en el lateral del convento Las Claras, lugar por el que hoy transitan los vehículos», indica Tráfico.



Sin multas la primera semana

Para evitar que entren vehículos que no tienen permitido el acceso a Alfonso X el Ayuntamiento ha instalado paneles informativos y una cámara que lee las matrículas de los coches que entran a la avenida. Si alguno de estos conductores accede sin estar autorizado al no ser residente recibirá en su domicilio una carta del Ayuntamiento avisándoles de que si vuelven a reincidir serán sancionados. El Consistorio concedió un periodo de 'gracia' a los conductores en Navidad y fue el pasado 19 de enero cuando empezó a controlar esta situación. Desde la Glorieta aseguran que en esta primera semana no se ha enviado aviso a ningún conductor, ya que la presencia policial constante y el luminoso han cumplido su papel.