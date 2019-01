Veinticinco días con una puerta de cartón en Urgencias Infantil de la Arrixaca

El 2019 comenzó accidentado en el Hospital Materno Infantil Virgen de la Arrixaca. Una conductora novel, de la cual sospechaba la Policía Local de Murcia que iba bajo los efectos del alcohol, empotró su vehículo contra la puerta corredera de cristal de Urgencias.



No hubo que lamentar daños más allá de los que sufrió la entrada al centro sanitario. En su lugar, se colocó un cartón que cubre el espacio que ocupaba la puerta corredera.



Algunos pacientes y trabajadores de la Arrixaca se han quejado de que, hasta que no han pasado veinticinco días del accidente, no se ha arreglado el acceso a Urgencias: "Si fuera una puerta del pabellón de dirección se hubiera arreglado antes".



Además, las mismas fuentes indican que "el frío entraba continuamente" al hospital porque no dejaban de entrar profesionales sanitarios y usuarios de la sanidad pública a las salas de espera.





La puerta de acceso al Hospital Materno Infantil ya está arreglada. Foto: Álvaro Romero.