Intervienen munición de guerra en una vivienda de Murcia

Este pasado martes, agentes de la Policía Nacional de la especialidad TEDAX-NRBQ (Técnicos en Desactivación de Explosivos – Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, intervinieron diversa munición de guerra y varios cartuchos de pistola. El propietario de este armamento había sido una persona recientemente fallecida en la capital murciana.

Se ha incautado un total de 10 piezas de artillería. Entre todas ellas un proyectil rompedor de 88 mm fabricado en 1938, modelo utilizado en la Segunda Guerra Mundial; dos granadas de fusil, dos granadas para lanzagranadas de 88,9 mm, un proyectil antiaéreo de Bofors de 40 mm de 1957, dos proyectiles antiaéreos de 20 mm y 47 cartuchos del calibre 9 mm.

Tras una inspección del material se determinó que todos los proyectiles estaban inertes salvo uno de ellos que contenía carga explosiva. Aunque este proyectil no disponía de sistema de iniciación, es decir, de elementos que dieran principio al proceso de detonación, su almacenamiento con carga explosiva conlleva riesgos, por lo que se procedió a su destrucción controlada. El resto del material va destinado al coleccionismo.



Coleccionismo de armas de guerra

Son armas de guerra, entre otras, las municiones de calibre igual o superior a 20 mm, las bombas de aviación, misiles, torpedos, minas granadas y cohetes. Para su coleccionismo es necesario que estén inertes.

Se advierte que la adquisición de estas armas fuera de los cauces legales, aunque sea para su colección, es peligroso ya que pueden contener material explosivo en alguna de sus partes. Mayor riesgo cuanto más antiguo es el material dado que el explosivo, con el paso del tiempo, puede volverse más sensible o pueden tener un sistema de iniciación del que se desconoce su estado. Por tanto, quien posea este tipo de material no debe manipularlo y lo debe poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se hagan cargo del mismo. Igualmente, si localiza un proyectil no debe tocarlo y proceder a alertar inmediatamente de su presencia.