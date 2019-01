Denuncian que en la cárcel de Campos del Río "solo hay un médico para 1.100 internos"

El sindicato CSIF ha denunciado este viernes "la situación crítica que existe en el centro penitenciario Murcia II de Campos del Río, con cuatro médicos de baja médica de los cinco de la plantilla, con lo que la institución está con un solo facultativo para 1.100 internos".

En un comunicado de prensa fuentes de este sindicato han señalado que, además, el único médico con que cuenta la prisión "solo lo está de forma presencial de 8 a 15 horas, "quedando el centro sin médico toda la tarde y noche".

"Esta realidad, que no es aislada y se produce de forma reiterada en el tiempo, se ve agravada porque conlleva que el resto de personal sanitario tenga una sobrecarga de trabajo, algo inadmisible", porque quien no es médico no puede hacer las tareas de éste, y porque el personal sanitario también sufre su propia falta de recursos humanos", han denunciado las fuentes.