El cruce de las Cuatro Piedras del Malecón seguirá abierto al tráfico

El Plan Especial de Protección Paisajística y Monumental del Paseo del Malecón recogerá formalmente el mantenimiento del tráfico rodado en el Cruce del Carril de las Cuatro Piedras, dando respuesta a la petición de los vecinos de La Arboleja, consensuada también con los grupos políticos. La modificación ha sido aprobada hoy por la Junta de Gobierno, y deberá ser ratificada por el Pleno.

Asimismo, se incorpora al proyecto el establecimiento de ayudas e incentivos para fomentar la labranza de las tierras, al tiempo que se elimina la obligación de cultivo de las parcelas.



Otras novedades que afectan a los propietarios del entorno son el establecimiento de subvenciones o ayudas públicas para aplicar las normas ambientales y estéticas de la edificación y la concesión de compensaciones a los dueños que no han edificado sus tierras y se las califica como huerto.



Por último, el plan especial contemplará también el mantenimiento de la clasificación de suelo no urbanizable NR-Aj de la parcela del colegio AYS y no calificarlo como equipamiento local.



La propuesta presentada por el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente. Agua y Huerta, Antonio Navarro, y aprobada hoy por la Junta de Gobierno contiene las medidas consensuadas con los grupos políticos y vecinos tras las numerosas reuniones mantenidas para alcanzar un acuerdo respaldado por una amplia mayoría social.



A continuación, se podrán solicitar los informes sectoriales que se considere conveniente o necesario recabar, antes de someter el Plan Especial de Protección Paisajística y Monumental del Paseo del Malecón a una nueva aprobación provisional del proyecto y nuevo sometimiento al trámite de información pública.



Lucha vecinal

Los vecinos de la pedanía murciana de La Arboleja se levantaron desde el primer momento contra el Plan Especial de Protección del Malecón al conocer las intenciones del Ayuntamiento de cerrar al tráfico de vehículos el cruce de la Cuatro Piedras que parte por la mitad este paseo peatonal. Los afectados se volvieron a concentrar el pasado mes de noviembre en este punto para reivindicar que continuara abierto.

El pedáneo de La Arboleja, el socialista José Pérez, recordó a LA OPINIÓN que «el cierre de este cruce tan transitado convertiría la pedanía en una ratonera, ya que la calle Gaspar de la Peña (que transcurre junto al Malecón) se une el tráfico generado por el Conservatorio, la Facultad de Turismo, el colegio AYS y la piscina», de ahí que los vecinos no estén de acuerdo con el proyecto planteado. Pérez señaló que desde la Junta Municipal presentaron varias alegaciones al plan, que han sido tenidas en cuenta de forma parcial, como es la petición para que se indemnice a los propietarios de las parcelas que tienen derechos de edificación adquiridos.

Por su parte, el concejal del PSOE Enrique Ayuso hizo hincapié en la necesidad de que se elabore un estudio de tráfico para dar alternativas antes de tomar la decisión de cerrar al tráfico el cruce de las Cuatro Piedras, salida más utilizada por los vecinos de La Arboleja.