Serrano quiere una concejalía de Igualdad que "no sea la última de la fila"

Los socialistas están ya preparando el programa electoral con el que concurrirán a las elecciones municipales de 2019. El candidato del PSOE a la alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano, tiene previsto avanzar algunas de las ideas que incluirá ese documento en la presentación que se llevará a cabo este domingo en Puente Tocinos del cabeza de cartel al que acudirá el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en lo que será su primera visita a la Región desde que tomó posesión del cargo.

Serrano adelantó ayer a esta Redacción que tiene la intención, si llega a ostentar el bastón de mando municipal, de crear una concejalía de Igualdad que «no sea la última de la fila» porque «creo que es necesario para frenar el avance de la ultraderecha». Para el candidato del PSOE, esta idea es una de las más importantes que debe ir en su programa electoral y «va a ser un departamento potente, ya que en estos momentos se necesita».

También indicó que otra de las necesidades del municipio es la lucha contra el paro, por lo que otra de sus previsiones es hacer una concejalía de Empleo, al igual que acciones contra la pobreza y la contaminación por amianto y otras sustancias que «producen cáncer, y yo creo que estoy autorizado para hablar de esto» en referencia a la experiencia acumulada en trayectoria laboral como médico y jefe de Urgencias del hospital Morales Meseguer. En ese sentido, criticó que en la capital de la Región 4 de cada 10 niños estén en el umbral de la pobreza, «y no lo dice el PSOE sino los informes de Unicef»; que hay colegios aún con amianto y que «el Ayuntamiento no esté midiendo realmente las partículas contaminantes del aire pese a estar en alerta».

Sobre las perspectivas electorales, el candidato socialista se mostró optimista y precisó que «los militantes y simpatizantes están muy motivados y movilizados. Me he pateado todo el municipio y he escuchado mucho». No obstante, reconoció que el actual alcalde y candidato del PP, José Ballesta, es un hueso duro de roer por eso, señaló, es tan importante el espaldarazo que supondrá ser presentado por el presidente del Gobierno. El acto tendrá lugar este domingo en el recinto de Puente Tocinos frente a la peña la Crilla y los socialistas creen que los mil asientos se quedarán cortos.