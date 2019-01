Denuncian el abandono de una mujer de 82 años en Urgencias del Reina Sofía

Un cuñado acusa a los hijos de tratarla "como a un perro"

Una mujer de 82 años fue abandonada por sus familiares el pasado 4 de enero en el Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia.

Esta paciente, D.V. C., vecina de Beniaján y que residía en el municipio costero de Los Alcázares junto a uno de sus hijos y su nuera, fue llevada por ésta el 4 de enero por la mañana a Urgencias del Reina Sofía, donde la dejó sola avisando en el puesto de admisión de que la llamaran por teléfono cuando fuera vista por los médicos y consideraran que le iban a dar el alta.

Sin embargo, cuando los facultativos procedieron a ponerse en contacto con ella para pedirle que acudiera al centro sanitario a recoger a su familiar ésta no contestó al teléfono. Desde el Hospital decidieron trasladar en una ambulancia por la tarde a la mujer a su domicilio, en la pedanía murciana de Beniaján, donde nadie abrió la puerta a los sanitarios, por lo que tuvieron que regresar de nuevo con D. V. C. hasta el Reina Sofía, donde quedó en la zona de 'preingreso' a la espera de que quedaran camas libres en planta y se contactara con los servicios sociales.

Fue una enfermera vecina de la familia la que reconoció a la paciente de 82 años y quien al verla sola, sin acompañante, decidió avisar a su hermano y a su cuñado, dos personas mayores de 70 años que son las que se están quedando con ella desde la semana pasada en el hospital hasta que se resuelva la situación.

El cuñado de D. V. C., José Miralles, explicó ayer a LA OPINIÓN visiblemente indignado que «no hay derecho a que dejen a una mujer de su edad abandonada como si se tratara de un perro» y, tras reconocer que tanto él como su cuñado no están bien para hacerse cargo de ella debido a su edad y problemas de salud, «no podemos dejarla sola, es la hermana de mi mujer».

Fuente sanitarias han confirmado que la paciente sigue hospitalizada en el centro a la espera de ser trasladada a otro hospital gracias a la gestiones que está haciendo el trabajador social hospitalario del Reina Sofía, quien desde el pasado 4 de enero se ha hecho cargo del caso. El hospital no considera que «no es un abandono en el sentido estricto de la palabra porque finalmente hemos localizado a otros familiares, aunque es cierto que quienes la trajeron a Urgencias no regresaron».

Fue desahuciada de su casa

José Miralles critica la actitud de los hijos, quienes «se han desentendido de su madre después de habérselo sacado todo y de que ésta haya cuidado a sus nietos mientras que ha podido para que ellos trabajen».

El cuñado de D. V. C. explica que esta paciente «ha sufrido mucho» porque tras quedarse viuda avaló a uno de sus hijos en la compra de una vivienda, casa que el hijo no pudo pagar. «Por culpa del hijo, por no pagar, el banco la echó de su propia casa y la pobre ha estado de vivienda en vienda de alquiler con su hijo y su nuera, dando tumbos de un lado para otro, ya que de todos sitios los echaban». Ante esta situación, los dos cuñados que se han hecho cargo de ella decidieron la pasada semana acudir a la Policía Nacional y han denunciado a sus hijos por abandono «al no querer hacerse cargo de su madre y dejarla tirada en la puerta de Urgencias de un hospital».