Amaia y Alfred, juntos pero no revueltos en Murcia

Ya es casualidad. El mismo día que el festival Warm Up Estrella de Levante ha confirmado la presencia de Amaia en la edición de 2019 (3 y 4 de mayo), la Sala Rem ha hecho lo propio y ha anunciado que Alfred, expareja de la pamplonesa, presentará su nuevo trabajo el 4 de mayo.

Pocas veces han coincidido este dúo desde que pusiera fin a una relación que fue seguida casi en directo por toda España. Meses después, Murcia será testigo de un nuevo reencuentro.

Amaia y Alfred protagonizaron una historia de amor que surgió ante las cámaras de 'Operación Triunfo 2017'. Los jóvenes se enamoraron en el desarrollo del concurso en el que ambos participaban. La chispa surgió cuando les tocó interpretar juntos a piano el tema 'City of Stars'. La química que transmitieron ambos en esa actuación enamoró al público y, a partir de ese momento, Amaia y Alfred se convirtieron en inseparables dentro de la Academia.

El colofón para la pareja de artistas fue la elección de ambos como representantes de España para el festival de Eurovisión. Amaia y Alfred fueron los elegidos cantando a dúo el tema 'Mi canción'.

Tras su salida de la Academia y su paso por Eurovisión, ambos tomaron rumbos profesionales diferentes pero siguieron disfrutando de su historia de amor, aunque no por mucho tiempo. El final de Almaia, como se llegó a llamar a la pareja, es ya una realidad. Las fotografías de la revista Lecturas certificaron una ruptura que llevaba semanas anunciada. Amaia y Alfred rompieron su relación un año después de que la Academia de 'Operación Triunfo' les uniese.

En la secuencia de imágenes de la citada revista se podía ver el llanto desconsolado del catalán ante el rostro serio de Amaia. Según la revista, la conversación partió de un acercamiento provocado por Alfred con un suplicante "es que me dejas así tirado". Una frase que recogía la ganadora de 'Operación Triunfo' mientras le pedía: "Alfred por favor, que no, que no... No voy a dejar de quererte nunca".

Esa difícil situación fue recordada poco después por la propia Amaia: "Ese momento fue como... pena por la sociedad. A mí al final me da igual, tampoco estaba matando a nadie, son momentos que todo el mundo tiene en su vida. Sí que es verdad que joder... no tienen respeto". Unas fotos que le dolieron mucho y que le hicieron preguntarse "hasta qué punto es legal. Me pregunto en qué momento ves a una persona llorando y te pones... Me intento imaginar el momento en que una persona está ahí con una cámara de fotos, viendo a dos personas pasándolo mal... y me parece impensable. Me parece como algo superinhumano".

Con las aguas más calmadas, Amaia y Alfred coincidirán el mismo fin de semana en la ciudad de Murcia. Cantarán en lugares distintos, puede que, incluso, en días diferentes (aún no se sabe si ella cantará el día 3 o el 4, como Alfred), pero a tan poca distancia, ¿no harán un esfuerzo por volverse a ver cara a cara?