Los detenidos por participar en la pelea de gallos llevaban hasta 14.000 euros en efectivo para apostar

Fuentes cercanas apuntaron que de, no haber habido una pelea a navaja horas antes de la irrupción de la policía, se habría detenido a aún más personas

Por dar una horquilla generalizada, entre 1.000 y 14.000 euros en efectivo llevaban en su bolsillo cada uno de los cerca de 300 detenidos ayer por participar en la pelea ilegal de gallos de ayer en la carretera de Mazarrón, en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, según cuenta Miguel Chamorro, presidente de la AJA del Colegio de Abogados de Murcia y uno de los abogados de oficio que asistió a los detenidos en la macro operación policial.

Chamorro atendió personalmente, concretamente, a la friolera de 60 personas en la Comisaría de Molina, donde se trasladaron a casi 90 de los detenidos, todos puestos en libertad con cargos por maltrato animal. La imputación de los delitos de blaqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal se reserva, previsiblemente, para los responsables de la finca en la que ocurrió todo.

En la misma fueron sorprendidos los casi 300 imputados, que venían de varias Comunidades Autónomas pero sobre todo de distintos puntos de la Región, mientras apostaban en las peleas ilegales de gallos y se incautaron estupefacientes en distintas cantidades y de diversa índole (pertenecientes a los apostantes allí reunidos), además de una plantación de marihuana que se presume pertenece al matrimonio encargado de organizar el evento. También se hallaron armas, blancas y de fuego, y se incautaron diversos vehículos de alta gama.

De hecho, y según declararon algunos de los detenidos, el número de personas reunidas en la pelea ilegal habría sido aún superior si no se hubiera producido, horas antes de la irrupción de la Policía, una pelea a navaja entre varios de los apostantes.



Un operativo desbordado

Los detenidos, tal y como ya informó este diario, tuvieron que ser trasladados a varias comisarías, en concreto las de Molina, Alcantarilla y Murcia, debido a que una sola dependencia policial no podía albergar tal número de imputados. En la macro operación policial participaron agentes no sólo de la Región, sino también de otras Comunidades Autónomas, incluido el Grupo de Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional.

Las detenciones tuvieron que efectuarse con bridas, ya que no había grilletes para las cerca de 300 personas allí reunidas, y fueron trasladados poco a poco a las diferentes dependencias policiales. Hasta las 00.00 horas de la noche de ayer estuvieron reunidos bajo la vigilancia policial los detenidos mientras los furgones iban y venían de las distintas comisarías a las que los trasladaron.



Reincidentes en el dónde

No es la primera vez que la pedanía de Sangonera la Verde, o sus afueras, se ven implicadas en casos de peleas ilegales de gallos.

En 2011 más de un centenar de personas fueron detenidas en la zona en un operativo similar a este, aunque de menores proporciones.

En 2017 un jóven recibió un tiro en la pierna cuando presenciaba una de estas peleas también en la pedanía, aunque las investigaciones realizadas posteriormente señalaban un peligroso triángulo entre el clan gitano de 'los Toreros', cocaína y desengaños amorosos como el cóctel explosivo que propició que un grupo de hombres armados irrumpiese en la pelea y, sin mediar palabra, se liase a tiros.