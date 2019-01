Sandra Díaz y Enrique Martínez, elegidos Doña Sardina y Gran Pez

La Agrupación Sardinera de Murcia ha dado a conocer en la noche de este jueves a sus dos grandes representantes del Entierro de la Sardina de 2019: el Gran Pez de este año será el actor alcantarillero Enrique Martínez Muñoz mientras que Doña Sardina será la periodista deportiva murciana Sandra Díaz Arcas. Los festejos se celebrarán en la semana del 21 al 28 de abril.

El actor Enrique Martínez Muñoz.

Sandra Díaz Arcas (Murcia, 1993) ejerce como periodista en El Chiringuito de Jugones, el programa que presenta Josep Pedrerol en el canal Mega. Enrique Martínez Muñoz (Alcantarilla, 1961) es un actor de cine, teatro y televisión, conocido por sus trabajos en series como Los hombres de Paco y Olmos y Robles, amén de películas como La caja 507 (Enrique Urbizu), en la que debutó en la gran pantalla, 800 balas (Álex de la Iglesia) y Alatriste (Agustín Díaz Yanes).

"No me lo esperaba para nada. Fue una sorpresa", reconoce a este periódico Sandra Díaz. «Estoy superfeliz y supercontenta; tengo mucha ilusión, pero también hay mucha responsabilidad», señala la periodista, que desde el verano de 2017 trabaja en El chiringuito de Jugones, después de pasar por las secciones de Deportes del diario El Mundo y la Cadena Ser.

Sandra Díaz, que estudió Periodismo en la Universidad Carlos III, asegura que ha vivido desde muy pequeña la fiesta del Entierro, que casi nunca se ha perdido: "Sólo he faltado tres o cuatro años, porque me vine a estudiar a Madrid". Considera que el Entierro es una de las mejores fiestas, "sin ninguna duda": "Es una semana espectacular y me apetece mucho vivirla desde dentro", confiesa.

«Es un orgullo representar a Murcia. Y espero estar a la altura. Me han dicho que va a ser alucinante, de las mejores experiencias de mi vida», comenta emocionada.



"Habéis tardado mucho, canallas"

El actor Enrique Martínez tampoco se lo esperaba. «Cuando recibí la llamada de José Antonio, le dije: "Habéis tardado mucho, canallas", dice entre risas, rememorando la llamada del presidente de la Agrupación Sardinera, José Antonio Sánchez López. "Estoy muy agradecido de que se hayan acordado de mí. Es una muestra de cariño. La agradezco profundamente".

Enrique Martínez desvela además que él ya fue mascota de la Sardina en Murcia en los años noventa. "Una amiga me lo propuso y lo hice. Fue una manera de aproximarme al pueblo de Murcia. Así que he estado subido arriba, en la carroza", por lo que ahora «paso de sardina a Gran Pez", apunta, bromeando. "Espero hacerlo lo mejor posible», promete, recalcando que recibe «el nombramiento con muchísimo cariño".

Sandra Díaz y Enrique Martínez sustituyen a Alicia Hernández y Alfonso López, que fueron en el año 2008 Doña Sardina y el Gran Pez, respectivamente