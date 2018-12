Obligarán a los Hacendados a limpiar más de 400 kilómetros de acequias

El Ayuntamiento exigirá a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia la limpieza y mantenimiento de toda la red de riego del municipio. Este es uno de los acuerdos que ayer sacaron adelante por unanimidad los grupos políticos del Consistorio durante el Pleno del mes de diciembre, moción que fue presentada y defendida por el concejal del Grupo Municipal Socialista Enrique Ayuso y que posteriormente fue modificada con las aportaciones del resto de concejales.

La red de riego de la huerta de Murcia está compuesta por más de 400 kilómetros de acequias, regaderas y brazales, un red histórica «de debemos proteger y conservar», según Ayuso, quien recordó que ya existe un acuerdo con los Hacendados del año 2010 «en el que no se aborda este asunto claramente». Por ello, defendió ayer la necesidad de «obligar» a los huertanos a mantenerla «para que no existan excusas que lleven posteriormente al entubamiento».

El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Huerta y Agua, Antonio Navarro Corchón, reconoció que «la red es mejorable», por lo que propuso una moción alternativa para garantizar el cuidado de la red de riego tradicional. Desde Ciudadanos el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, afirmó que «todos sabemos que las comunidades de regantes son las responsables del mantenimiento de la red de acequias. De ahí que hayamos presentado una enmienda alternativa conjunta con el PP».

Sergio Ramos, concejal de Cambiemos Murcia, mostró su malestar por el hecho de que desde la Junta de Hacendados no se esté cumpliendo con la obligación de limpiar y mantener en buen estado las acequias y brazales, «una obligación que no cumplen pese a estar cobrando los recibos a los huertanos». El edil de Cambiemos llegó a plantear que en caso de que sigan incumpliéndolo «se les debería obligar, actuando el Ayuntamiento de forma subsidiaria, o incluso acudiendo a los tribunales».

No obstante, el concejal de Huerta no ve viable esta opción, ya que considera que «estaríamos invadiendo competencias que no nos pertenecen, ya que la red de riego corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y a la Administración central».

Finalmente, el Consistorio actuará y exigirá el cumplimiento de sus competencias de mantenimiento y cuidado de la red de riego tradicional, de conformidad con las ordenanzas de la huerta y la Ley de Aguas.

Rifirrafe por una campaña

El último Pleno del año se desarrolló ayer sin incidentes, con la misma linealidad de todos los meses, hasta llegar a una de las últimas mociones, una de Cambiemos Murcia que defendió la concejala Margarita Guerrero con el objetivo de hacer una campaña en bares y comercios con la que erradicar falsas creencias sobre la inmigración. Los concejales esperaban tomar el turrón a una hora decente, pero de pronto saltó la chispa por una votación en la que los ediles de Ciudadanos andaban despistados y dos de los tres que había en la bancada naranja (Paqui Pérez, Carlos Peñafiel y Pilar Muñoz) levantaron la mano votando una moción del PP que no querían respaldar. El secretario del Pleno y el propio alcalde, José Ballesta, se negaron a que la votación se repitiera y esto provocó un estallido de acusaciones entre las que Ramos amenazó con abandonar el Salón. Finalmente y tras varias explicaciones el secretario accedió a repetir la votación que acabó con la moción alternativa rechazada y con la aprobación de la original.