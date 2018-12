Taxistas de toda la Región exigen poder trabajar en el aeródromo nuevo de Corvera

«Los municipios también somos murcianos», se leía en un cartel de un eurotaxi. Su presencia dificultó el tráfico, aunque no llegó a colapsar la Gran Vía. Taxistas de Cartagena, Alcantarilla, Santomera, Beniel, Las Torres de Cotillas, Ceutí, Archena, Librilla, Bullas, Mula, Caravaca de la Cruz, Lorquí, Fortuna y Blanca se manifestaban, al volante de sus vehículos, ayer en Murcia. Lo hacen porque quieren poder trabajar en el aeródromo nuevo de Corvera, cuando se abra.

También anuncian movilizaciones el día de la apertura del aeropuerto (que se supone que empezará a funcionar el mes que viene), al reivindicar su derecho a poder recoger y llevar clientes hasta Corvera, después de que Ayuntamiento y Comunidad ya han acordado que trabajen exclusivamente los taxistas de la capital. «Aeropuerto regional, todos los municipios pueden trabajar», ponía en un folio pegado en el cristal de la ventanilla de otro taxi de los que salieron ayer a protestar por la ciudad.

«Queremos trabajar libremente», decía a la prensa un portavoz de los manifestantes.

Los taxistas del municipio de Murcia serán los únicos que podrán recoger pasajeros en el aeropuerto de Corvera, según anunciaba en septiembre el consejero de Fomento de la Región, Patricio Valverde, tras reunirse con los representantes del taxi de la capital. Desde esta Consejería insistían ayer en que se estaban limitando a «aplicar la ley».

El presidente de Radio Taxi Murcia, Sergio Navarro, subrayó ayer, tras la protesta, que en el aeródromo nuevo (que, según está anunciado, abrirá el mes que viene) «no puede trabajar todo el mundo», al tiempo que recordó que en los aeropuertos de España se opera con los taxistas del municipio en el que se ubican estas instalaciones. Es lo que pasa en Alicante (donde trabajan solo taxistas de Elche, que es donde está El Altet) o en ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga o Almería.

Navarro insistió en que habría que «cambiar la ley» y «volver a estructurar todo el sector del taxi» para que pudiesen trabajar en Covera quienes tienen licencia en otros municipios. «Y esto es muy difícil», hizo hincapié. Señaló, por ejemplo, que en la capital murciana se da la circunstancia de que «por la mañana libran 100 taxis y por la tarde 150».

A juicio del responsable de Radio Taxi, lo que quieren sus colegas de otros municipios «es inviable», aunque respeta «su derecho de quejarse y manifestarse». «Eso es libre y pueden hacerlo, pero no es lógico», manifestó.

Navarro aseguró que la protesta de ayer la lideraron «taxistas de Alcantarilla», a los que se sumaron compañeros de otras localidades murciana.

Navarro también rememoró que en el aeródromo de San Javier, que continúa abierto, «auque está cerca de Los Alcázares, no van los de Los Alcázares».

En cuanto a la posibilidad de crear de áreas de prestación conjunta para la zona del área metropolitana de Murcia, desde la Consejería de Fomento de la Región apuntaron que esto «debe hacerse partiendo del acuerdo y del consenso del colectivo de taxis y de las administraciones municipales».

«Así lo recoge la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT): para crear un área de prestación conjunta es necesario que estén de acuerdo los municipios que representen el 75% de la población de dicha área, cosa que hoy no sucede en Murcia y las poblaciones de su entorno», destacaron desde el departamento que dirige Patricio Valverde.

«Los taxis de otros municipios de la Región podrán recoger a viajeros en el aeropuerto con una simple contratación previa y el destino que sea el municipio de origen», recuerdan desde la Consejería de Fomento de la Región de Murcia.

En este sentido, explican que «por ejemplo, un vecino de Yecla que llegue al aeropuerto y quiera que le recoja un taxi de su municipio, debería de tener un documento que acredite el servicio para que lo recoja y lo lleve a Yecla».

Fomento subraya, además, que «Murcia cuenta con 289 licencias de taxi, número más que suficiente para dar servicio a los ciudadanos».

La Consejería también se refirió a las sanciones que pueden caerle a los taxistas que sean pillados trabajando en un municipio que no es el suyo. A este respecto, destaca Fomento que «se trata de un incumplimiento de la Ley ROTT y se sanciona igual en todos los lugares de España. Lo sanciona Guardia Civil, Policía Local o cualquier autoridad pública».

Los taxistas que se concentraron ayer en la ciudad de Murcia decían que están dispuestos a repetir la protesta todos los jueves, de doce a dos del mediodía, y que su intención es estar bloqueando el centro de la ciudad. Algo que ayer no consiguieron: hubo más vehículos, pero no se llegó a cortar el tráfico en Gran Vía. Si no atienden sus reivindicaciones, subrayan, también piensan organizar otra movilización más grande el día de la apertura del aeródromo, anunciada para el mes que viene. Anunciaron, además, que ya tienen fijada una reunión con el delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa.