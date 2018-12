Carencias tras jubilarse 80 policías y no haber Comisaría en El Palmar

Los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos han registrado una moción que se debatirá en el Pleno de la próxima semana en la que instan a la Delegación del Gobierno a realizar las gestiones oportunas ante el Ministerio de Interior para crear una Comisaría de Distrito de la Policía Nacional en El Palmar, y aumentar así las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional en el municipio de Murcia. La iniciativa planteada por PP y Ciudadanos califica de «absolutamente necesario» el incremento de las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Murcia, «máxime cuando en los últimos meses se han producido oleadas de robos que causan la lógica preocupación a los vecinos de estas pedanías».

La distribución de competencias en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el municipio hace que, aun contando la Guardia Civil con un cuartel en la pedanía, es la Policía Nacional quien ostenta las competencias en materia de seguridad pública, que ejerce desde la Comisaría de Distrito del Carmen, donde también se atiende a la población de otras localidades, entre ellas, La Alberca, Santo Ángel, Algezares, Aljucer y Patiño.

Por otro lado, el PSOE del municipio de Murcia ha alertado de que el próximo día 2 de enero se jubilarán anticipadamente 80 agentes de la Policía Local, lo que dejará a la plantilla, ya de por sí mermada, en una situación «alarmante y preocupante».

Los agentes podrán retirarse gracias al decreto que aprobará el Consejo de Ministros, que les permite jubilarse a los 59 años en 2019, es decir, hasta seis antes de la edad ordinaria, aunque deberán tener cotizados 37 años.



Cubrir a los que se van

El concejal de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, José Guillén, ha explicado que en la oferta de empleo público municipal para 2018 ya estaban previstas esas posibles jubilaciones anticipadas.

No obstante, la convocatoria de plazas no podrá hacerse hasta que no se conozca con exactitud cuántos agentes se acogerán a esa posibilidad, que no es obligatoria. El Consistorio ha previsto cubrir 101 de agente, 8 de cabo, 3 de sargento y 2 de oficial, 114 en total.