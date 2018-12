Los arquitectos constatan el mal estado de los edificios de La Paz y declaran la ruina de uno de ellos

Uno de los edificios del barrio de La Paz, el B10, ha sido declarado en ruina inminente. Así lo han decretado los arquitectos que se han encargado de 'chequear' el barrio murciano y quienes ayer presentaron su informe en una reunión que se celebró en la Gerencia de Urbanismo.

Expertos de los colegios de Arquitectos e Ingenieros Técnicos supervisaron el pasado mes de marzo los 49 bloques que forman el barrio de La Paz por encargo del Ayuntamiento de Murcia para conocer la situación técnica de los inmuebles. En este trabajo de campo han concluido que el edificio señalado está en ruina, por lo que ha sido desalojado por el riesgo de hundimiento y se recomienda que se proceda a su demolición. El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Huerta y Agua, Antonio Navarro Corchón, indica que tras conocer la opinión de los expertos serán los técnicos de Urbanismo los que se acerquen esta semana para ver en qué estado está el bloque B10, constatar si hay o no peligro y ver cuál es la mejor fórmula para proceder a a su demolición.

En este caso, explica que quienes se han encargado de reubicar a los vecinos que vivían en él ha sido Servicios Sociales y la propia Policía y «ahora habrá que ver cómo se actúa, ya que cada edificio tiene un informe particular».

Según los arquitectos y los ingenieros técnicos, la mayoría de los 49 bloques de viviendas analizados no reúnen las condiciones básicas de habitabilidad, el 90 por ciento no cumple las normas de resistencia sísmica y más del 90 por ciento no cumple la legislación contra incendios. En la reunión de ayer de la Mesa de La Paz todos los asistente felicitaron a los autores del estudio por la «rigurosidad» y el trabajo que han desarrollado.

Cara a cara con Nacho Tornel

Al encuentro también acudió ayer el promotor José López Rejas, quien ha 'resucitado' el proyecto de rehabilitación del barrio que diseñó hace más de una década el arquitecto Ricardo Bofill, aunque en este caso acudió como propietario y secretario de la asociación de vecinos. La presencia de López Rejas no sentó bien al portavoz de Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, quien tras verlo decidió abandonar la sala y acusó directamente al alcalde, José Ballesta, de «abrir la puerta» al empresario.

Tras el encuentro, desde la Concejalía de Urbanismo han incidido en que «el desarrollo del plan especial del barrio de La Paz se llevará a cabo bajo una estrecha vigilancia, por lo que velaremos en todo momento porque se garanticen los derechos de los vecinos».

Preguntado por si emprenderán algún tipo de proyecto para recuperar el barrio o apostarán por el del promotor murciano, Navarro Corchón afirma que «hay que esperar a que se desarrolle el proceso de inscripción de la escritura de la junta de compensación y ver si cuenta con el respaldo de la mayoría de los vecinos. Si es así tutelaremos la iniciativa y vigilaremos que se cumplan todas las garantías. Si, por el contrario, la mayoría de los vecinos no apuesta por la iniciativa privada tendremos que plantear una recuperación de La Paz partiendo del trabajo de campo que se ha hecho por parte de los arquitectos y los ingenieros técnicos».

Desde el PSOE Enrique Ayuso calificó la reunión como «una decepción total», ya que cree que el informe debe ir acompañado de actuaciones concretas y «nos encontramos un Ayuntamiento que se queda de brazos cruzados a la espera de lo que ocurra con el proyecto de López Rejas». Por su parte, el concejal de Ciudadanos Carlos Peñafiel alaba también el trabajo de los arquitectos, pero considera «una falta de respeto y de lealtad institucional que la Concejalía de Urbanismo hable de rehabilitar el barrio y nos ponga enfrente como única solución la propuesta por la iniciativa privada». Ahora Murcia también exige al PP que disipe las dudas planteadas en la mesa de trabajo para la rehabilitación del polígono de La Paz.