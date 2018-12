El Mercadillo de Navidad de La Glorieta acogerá una veintena de casetas

El Mercadillo de Navidad de La Glorieta abre este jueves, a partir de las 17.00 horas, sus puertas y estará disponible hasta el 3 de enero, con 20 casetas que acogerán 40 marcas de jóvenes. También habrá una zona infantil con talleres y atracciones, así como una zona gastronómica con seis foodtrucks, cuentacuentos y conciertos con artistas de todos los estilos.

Además, todos los días habrá espectáculo audiovisual; de hecho, el domingo 16, será el gran estreno de un espectáculo único audiovisual que terminará con la actuación de Al Dual. Será a partir de las 19.00 horas. El Coro de Churra también interpretará con ellos dos canciones. Ese mismo día, a las 13.00 horas, también estará 'Bosco, presenta: Niños de la Isla'.

A lo que se suma que todos los días habrá un vídeo mapping a las 19.00 horas y a las 21.30 horas. Los conciertos programados comienzan el jueves con Decembird a las 20.30 horas, el viernes a la misma hora Eliana Poveda, el sábado cuentacuentos a cargo de las Mostruas a las 13.00 horas, a las 20.30 horas New Ways.

Y es que "la magia y la ilusión de la Navidad llega un año más a la Glorieta de España. Este Mercadillo de Navidad se está convirtiendo en una tradición para todos los murcianos, ya que lo visitan cada año con sus familiares y amigos", ha destacado la concejal de Juventud, Rebeca Pérez.

Se trata, ha añadido, "de un entorno único, las casetas que se instalan hacen de este rincón un lugar de cuento. Trabajamos para que nuestros vecinos puedan disfrutar de estas fiestas y encuentren en nuestra ciudad todo lo necesario para que sea una Navidad inolvidable".

Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, Jesús Pacheco, ha subrayado "la oportunidad única que supone para que los jóvenes artesanos, que no tienen punto de venta físico, puedan mostrar su talento".

Así, "40 marcas se darán a conocer en este espacio navideño, invitando a todos los vecinos a disfrutar de los eventos y actividades que se han organizado con motivo de las fiestas. La música y el arte se presentan como un alternativa de ocio para las familias, amigos y visitantes que pasean estos días por nuestra ciudad", ha remarcado.

MULTITUD DE ACTIVIDADES Y CONCIERTOS

El jueves 20 de diciembre, a las 18.00 horas estará DJ Javi Monteal, el viernes 21, Vince a las 20.30 horas, el sábado 22 a las 13.00 horas, Drilo el Cocodrilo y a las 20:30 horas, Alberto García. El domingo 23 de diciembre, habrá otra oportunidad para ver a 'Bosco presenta: Niños de la Isla' y a las 20.30 horas MS Mala Cotton.

El 24 de diciembre, a las 13.30 horas, Oh! Brothers y a las 14.30 DJ Javi Montreal. El martes 25, Carmen la Canija a las 20.30 horas. El miércoles 26 DJ Javi Montreal a las 18.00 horas. El jueves 27, Pedro Quílez a las 20.30 horas. El viernes 28, In-Pulses a las 20.30 horas, el sábado 29 a las 13.00 horas vuelve Drilo el Cocodrilo y a las 20.30 horas Waw.

El domingo 30, Cuenta cuentos a cargo de las Mostruas, y a las 20.30 horas Carmesí. El lunes 31 estará DJ Javi Montreal a las 13.30 horas y el martes 1 de enero, Pleyel a las 20.30 horas.

Además, en Nochevieja, despide el año en La Glorieta. Las campanadas serán presentadas y transmitidas por 7RM desde el Mercadillo, y después actuarán Carlos Areces y Anibal Gómez djs. El miércoles a las 20.30 horas Wolf Dance Studio y el jueves 3 de enero, Laura Uve a las 20.30 horas.

Estrella Levante también participará en el mercadillo con su edición limitada de 'Cerveza de Navidad', que servirá para apadrinar un proyecto de inclusión social de la Asociación Columbares.

En el Mercadillo, Eco Elfa concienciará a los más pequeños sobre el cuidado del medio ambiente y el reciclaje a través de talleres.

20 casetas de jóvenes murcianos que acogerán 40 marcas



Hohos, Rey Paparajote, Yavinoclub, Eloy González, Florida Vintage, Anval, Pajaritas con Jota, Timonel Shop, Alejandra Zaragoza, Mora Mora, Victoria Rockera, Maria Sajim, Morganas Handmade, Childrensbookmurcia, Nyppy Mcnamara, Isika Desing, Metáfora, Rey Paparajote, Feler, Lunar de Ombligo, Eticambio, Aris Baby and You, Broken Finger / Pier del Norte, Bonica in Love, Ya Vino Club, Charlotte Desing, Electric Girl, Yere Jeekk, Palmito Shop, Yoa Jewels, Mr. Common, 100 y cientas, NO2, Plantas de Aire, Los Libros de la Luciérnaga, Yoa Jewels, Eticambio, Mariajo Complementos y María Moya.