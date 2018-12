Los Reyes no pasarán por el colegio Luis Costa

Los alumnos del colegio Luis Costa, en la capital murciana, no recibirán este año la visita de Sus Majestades de Oriente. Así lo ha decidido el Claustro, aseguran padres de escolares del centro.

Algunos de estos padres manifestaron su malestar por esta determinación, ya que, según ellos, en la circular que les remitieron ayer no se detalla el motivo por el que se ha optado por prescindir de los Reyes. Hasta este año (y desde hace más de una década, aseguran) eran los propios padres de alumnos los que encarnaban a Melchor, Gaspar y Baltasar.

No es que el centro se cargue la Navidad. Lo que sí se mantiene es, por ejemplo, el concurso de villancicos. De hecho, muchos escolares ya están ensayando para hacer el mejor papel.

El patio del colegio fue escenario, el día 22 de diciembre del año pasado, de una fiesta en la que los niños participaron cantando los villancicos que estuvieron ensayando durante las semanas previas. Entonces, al término de las canciones, los escolares entregaron las cartas que habían escrito para los Reyes Magos.

Esa es la única modificación que se plantea este año, señalan padres y madres, que, no obstante, dejan claro que el trato con los docentes y con los encargados de organizar las actividades navideñas está siendo exquisito.

Desde la Consejería de Educación explicaron que ellos «no pueden entrar» en cuestiones que dependen del colegio. «Es una decisión exclusiva de cada centro», subraya este departamento.

En 2016 saltó la noticia de que un colegio noruego había prohibido cantar villancicos y eliminado las referencias a la Navidad «para no ofender» a alumnos de credo no católico. En este sentido, padres y madres del Luis Costa sospechan que la presencia de inmigrantes en las aulas ha podido influir en la decisión de que este año no vengan los Reyes.