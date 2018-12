Murcia recibirá el 2019 con 12 campanadas en el reloj de La Glorieta

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto a miembros de la Corporación municipal y de las Juntas municipales, patrocinadores, asociaciones y entidades de la sociedad civil murciana, presentó este martes el Programa de las Fiestas de Navidad 2018, "una amplia programación para toda la familia, con más de 500 actuaciones y eventos culturales y de ocio, que se extiende a los distintos barrios y pedanías del municipio".

"Ampliamos los circuitos e itinerarios de ocio en los ejes norte-sur y este-oeste para que la música, la cultura, los espectáculos internacionales y nuestras tradiciones más arraigadas recorran cada una de nuestras calles", destacó José Ballesta, quien anunció que "este año los murcianos podremos tomarnos las uvas frente al reloj de La Glorieta, que ofrecerá las 12 campanadas en la primera Nochevieja frente al Ayuntamiento de los últimos diez años, con actuaciones y música en directo junto al Mercado Navideño de estilo europeo". La noche continuará en Santo Domingo con la actuación de dos grandes orquestas y un espectáculo audiovisual.



Novedades 2018

El alcalde señaló que "la excelencia impregnará cada uno de los eventos, con espectáculos y actuaciones de primer nivel; así como novedades que convertirán a nuestra ciudad en un lugar de obligada visita durante la Navidad".

En este sentido, destaca el espectáculo de fuego y música que acogerá la terraza de los Molinos del Río los días 1, 2 y 3 de diciembre, con dos pases, a las 19.30 y 20.30 horas. Otra de las novedades de este año es la gran actuación del grupo ucraniano, ganador de diferentes concursos de talentos de la televisión (Inglaterra, Estados Unidos€), LIGHT BALANCE, con su espectáculo musical de Hi-Tech, con luces, acrobacias, danza y sorpresas. Será el día jueves, 3 de enero, en el Jardín de la Fama con acceso libre.



La banda de la Reina de Inglaterra sorprenderá en Murcia

Además, el día 4 de enero la Gran Vía acogerá, a partir de las 16.30 horas, el desfile de Gran Banda Musical 'The Band of The Grenadier Guards' (Reino Unido).

"Se trata de la Banda que realiza el Cambio de la Guardia Real en Buckingham Palace, que visitará Murcia con un original espectáculo. Es la agrupación musical más antigua del Ejército Británico, con una historia de más de 300 años", explicó José Ballesta, quien añadió que "serán los encargados de abrir la Gran Cabalgata de Reyes del día 5 de enero, que tendrá como temática los cuentos tradicionales y este año incorpora carrozas únicas que harán soñar a los más pequeños".



El primer Jardín de los Reyes Magos, entre San Andrés y San Antón

Otra de las principales novedades de este año será la instalación del primer campamento de los Reyes Magos en el Jardín de la Seda, entre los barrios de San Antón y San Andrés. Se inaugurará el sábado, 22 de diciembre.

El Jardín de los Reyes Magos contará con las jaimas de Sus Majestades de Oriente y atracciones como una noria, carrusel, camas elásticas, castillo hinchable, pista de hielo y un tren turístico que conectará el barrio con La Glorieta. También habrá puestos de feria, alimentación, artesanía y juguetes, así como talleres participativos de dulces navideños y manualidades. Horario: de 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas, días 24 y 31 de diciembre de 11 a 14 horas, día 1 de enero, de 12 a 14 y de 16 a 21 horas. Hasta el día 6 de enero.



Medio millar de eventos en barrios y pedanías

El Programa de Navidad 2018 recoge medio millar de eventos en más de 200 emplazamientos, muchos de los cuales se organizan en colaboración con las Juntas municipales y de distrito en barrios como San Antón, Vistabella, El Carmen, El Infante, San Andrés, Espinardo, Vistalegre, La Flota, Santa Eulalia, La Paz, La Fama, El Ranero, San Pío X, San Basilio, Santa María de Gracia, Santiago el Mayor, Juan de Borbón, Joven Futura, San Basilio, etc., y en las pedanías de Cabezo de Torres, La Alberca, Puente Tocinos, El Palmar, Los Garres, Alquerías, Torreagüera, Javalí Nuevo, Sangonera la Seca, Sangonera la Verde, El Puntal, La Albatalía, Algezares, Santiago y Zaraiche, El Raal, La Ñora, San Ginés, Monteagudo, Cobatillas, Casillas, Rincón de Seca y El Esparragal, entre otras.

"Desde los emblemáticos belenes y actuaciones de folklore de pedanías como Puente Tocinos, Casillas, Alquerías o El Raal, hasta las charangas que recorrerán las calles del Distrito Este la mañana de Nochebuena y que llenarán de ritmos navideños los barrios de Vistabella, La Fama o La Paz", destacó el alcalde.



Los sonidos de la Navidad murciana

El encendido de las luces de Navidad tendrá lugar mañana miércoles, momento en el que se celebrarán 12 conciertos simultáneos en distintos barrios de la ciudad, que llenarán las plazas y calles de música en directo.

El tradicional Christmas Rock se traslada este año al Árbol de la Circular y será un encuentro solidario que tendrá lugar el sábado 15 de diciembre. También habrá encuentros de coros en la plaza del cardenal Belluga el domingo 16.

Habrá con nuevo ciclo de ópera en la plaza Belluga con el 'Brinde con Nosotros': el domingo 23, lunes 24, martes 25 y miércoles 26 y este año se amplían los 'Villancicos del Moneo', con actuaciones de 'Los Parrandboleros' el jueves 27 de diciembre a las 19 h, 'Jubón y Trova' el 28, el coro 'Alborada' el 29, y 'El Son del malecón' el domingo 30.

Además de todos los conciertos del Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular, que contará con actuaciones de coros infantiles y grandes artistas como Santi Campillo o Diego Martín.

Las plazas de abastos también, tanto en pedanías como en la ciudad, se dinamizarán y contarán con música en directo: Vistabella y Espinardo (19 de diciembre), Saavedra Fajardo (20 de diciembre), El Carmen, San Andrés y Verónicas (21 de diciembre), Cabezo de Torres (22) y La Alberca (día 20). Desde las 11.00 de la mañana.



Mercado de Navidad de La Glorieta

Tras el éxito de su primera edición, regresa el Mercado de Navidad de inspiración europea que acoge La Glorieta, un espacio único donde los visitantes pueden comprar complementos y moda 'Made in Murcia', degustar productos típicos, escuchar a jóvenes músicos y a muchos de los artistas que han pasado por el Certamen CreaMurcia o disfrutar de la gastronomía en el espacio reservado para los Food Trucks.

Se inaugura el jueves 13 de diciembre y el día 16, a partir de las 19.00 horas, se estrena el gran espectáculo de música y proyecciones en la fachada del Ayuntamiento, que contará con la actuación de Al Dual.



Más de 90.000 programas

El Programa de Navidad presentado este martes se comenzará a difundir este viernes con un acto en el Salón de Plenos, donde los murcianos que se acerquen recibirán como obsequio papel de regalo. Se repartirán más de 90.000 copias (del programa general, del Árbol y de los belenes) en las Oficinas de Turismo, hoteles y puntos municipales.