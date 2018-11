Los vecinos de Puebla de Soto, dos meses sin cajero

Situaciones tan sencillas como comprobar el saldo de la cuenta, realizar ingresos bancarios o retirar dinero en efectivo resultan una operación imposible en la pedanía murciana de Puebla de Soto, donde los vecinos llevan más de dos meses sin poder utilizar el único cajero que hay en el pueblo. Este rincón de Murcia que limita con las poblaciones de Javalí Viejo, La Ñora, La Raya y Alcantarilla cuenta con una población de más de 1.700 vecinos, muchos de los cuales son personas mayores sin posibilidad de desplazarse a otra pedanía para acudir a una entidad bancaria, tal y como señala el alcalde pedáneo de Puebla de Soto, Francisco Galera, quien lleva semanas quejándose a Bankia por estos problemas.

«Esto es una tomadura de pelo, llamo prácticamente todos los días para informar de la rotura del cajero esperando que vengan a arreglarlo, he dejado quejas a través de Internet en atención al cliente y me he puesto en contacto con la oficina de Bankia de Rincón de Seca, ya no sé a quién más recurrir y no sé qué decir a mis vecinos cuando me paran por la calle», afirma el pedáneo, quien subraya que «no se puede dejar a todo un pueblo sin cajero, cuando es el único que hay».

Esta Redacción se ha puesto en contacto con Bankia, quien ha señalado que el cajero será sustituido en los próximos días y que no se ha hecho antes porque no ha sido posible arreglar el que hay. «Nosotros estamos comprometidos con evitar la exclusión financiera», afirman.