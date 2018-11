Los ingenieros agrónomos recurren la oferta pública de empleo del Ayuntamiento

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia (COIARM) ha acordado presentar un recurso en los tribunales contra la oferta pública de empleo que ha aprobado el Ayuntamiento de Murcia por considerar una "discriminación", que no haya ninguna plaza para este colectivo.

"El Ayuntamiento de Murcia necesita en plantilla tres arquitectos, diecinueve arquitectos técnicos, un ingeniero de caminos, tres veterinarios, tres técnicos superiores en medio ambiente, seis ingenieros técnicos industriales, cuatro ingenieros técnicos de obras públicas, tres ingenieros de telecomunicaciones, dos ingenieros técnicos topógrafos, doce técnicos de medio ambiente y cultura€ y ni un solo ingeniero agrónomo", argumenta del decano del Colegio, Andrés Martínez Bastida.

La corporación murciana está a punto de sacar a oposición casi mil plazas de funcionario en la que es la mayor oferta pública de su historia. Y la ausencia de plazas para los ingenieros agrónomos ha indignado a este colectivo ante algo que consideran "un error mayúsculo", añade.

Desde la Junta del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia "queremos mostrar nuestro más profundo malestar y nuestra más absoluta indignación ante la convocatoria" de lo que se ha considerado como la mayor oferta de empleo público de la historia del Ayuntamiento de Murcia, según dijo el concejal de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, José Guillén.

"Ya está constituida la Mesa de Negociación, aprobadas las bases y formulada la relación de puestos de trabajo. Cerca de mil plazas y lo repetimos, porque nos parece increíble: ni rastro de los ingenieros agrónomos", subraya Martínez.

Esto ocurre en una ciudad con 4,3 millones de metros cudrados de zonas verdes, con 848 jardines y 166.000 árboles, y para cuya Concejalía de Medio Ambiente "las zonas verdes son prioritarias", según se afirma en la web municipal, insisten desde el Colegio.

En opinión del decano del COIARM, esta circunstancia es "un claro síntoma de lo que le importa al Ayuntamiento de Murcia el biosistema que configura la ciudad, la infraestructura verde y su espacio agrario. Esta oferta de empleo deja claro que el equipo de gobierno no tiene entre sus prioridades tratar adecuadamente esta parte de la ciudad, porque se prescinde de la más mínima dotación de especialistas capaces de ordenar y gestionar estas infraestructuras y servicios, que resultan vitales para conseguir una ciudad más sostenible".

Los ingenieros agrónomos apuntan que en el Ayuntamiento murciano "se está yendo al revés que el resto de mundo: cuando todas las ciudades se esfuerzan en integrar su espacio agrario, aquí lo despreciamos; cuando la sanidad vegetal y el uso sostenible de fitosanitarios es una prioridad de salud pública, el ayuntamiento de Murcia no tendrá ningún especialista que lo controle; cuando la gestión de los bioresiduos es una herramienta para el cumplimiento de los objetivos medioambientales, aquí parece que ni se conozca el problema; cuando en el resto de la región estamos trabajando para ahorrar hasta la última gota de agua, aquí no habrá nadie que sepa cómo hacerlo; cuando el mantenimiento de la infraestructura verde se revela como una cuestión de reducción de costes y de seguridad pública, aquí nadie evaluará ni riesgos ni costes, y así un sin fin de cuestiones que, hoy por hoy, son prioridad en el desarrollo y gestión del espacio urbano".



Recurso contra la oferta pública de empleo

Además de excluir a la profesión dentro de los cuerpos técnicos como especialidad, el COIARM considera que se discrimina a los ingenieros agrónomos de los puestos relacionados con el medio ambiente al no considerarlos dentro del catálogo de titulaciones que pueden concurrir.

"El despropósito no puede ser mayor". Por este motivo, Martínez Bastida anuncia que el COIARM presentará un recurso contra esta oferta pública de empleo por considerarla discriminatoria. "No podemos permitir este agravio. Somos tan idóneos, si no más, que el resto de profesiones o titulaciones que aparecen en el catálogo".

Ante situaciones parecidas sufridas en otros municipios españoles, la justicia siempre ha fallado favorablemente ante la reivindicación: "La jurisprudencia es constante y pacífica a nuestro favor. Contamos con la capacidad e idoneidad para las funciones de los puestos, no incluirnos supone discriminarlos", recalca el decano.

Para Martínez Bastida, estos hechos solo puede significar dos cosas, y ninguna es buena: "O que no conocen las funciones de nuestra profesión o que desprecian los problemas que podemos solucionar. La primera resulta inaceptable y la otra, peligrosa para la ciudadanía. Por ello vamos a solicitar una reunión con carácter de urgencia con los responsables municipales. Opción para corregir el error hay, veremos si hay también voluntad para hacerlo", concluye el máximo representante de los ingenieros agrónomos de la Región de Murcia.