Ahora Murcia denuncia el "vergonzoso" estado de la pista auxiliar del Palacio de Deportes

Ahora Murcia ha denunciado hoy el "vergonzoso" estado en que se encuentra la pista auxiliar del Palacio de los Deportes, con goteras y filtraciones de agua que han dañado cuantiosamente el parqué, lo que ha provocado incluso caídas y lesiones de los jugadores que usan las instalaciones.

El partido se han hecho así eco de las críticas del equipo técnico del UCAM CB que, a pesar de competir en la máxima categoría estatal de baloncesto, se ve obligado a utilizar estas deficientes instalaciones para sus entrenamientos.

Ahora Murcia ha remitido a la Concejalía de Deportes una petición de información reclamando "medidas efectivas para garantizar la seguridad y salud de los usuarios, trabajadores, técnicos, aficionados y deportistas profesionales" que usan las instalaciones.

También han solicitado el listado detallado de las actuaciones realizadas en el Palacio de Deportes desde 2015, así como la previsión de las fechas de intervención de las obras de las que se aprobó la financiación hace unos meses en el pleno municipal.

Para el partido, las previsiones de la concejalía para poner a punto las instalaciones son "muy insuficientes", puesto que se limitaban a la sustitución de las placas de las fachadas, el arreglo de escaleras exteriores y otras intervenciones puntuales en la estructura del edificio.

Para Ahora Murcia "lo que hace falta no es una intervención solo de chapa y pintura, sino una actuación integral que atienda todas las necesidades de esta infraestructura básica para el deporte murciano, y que garantice su uso seguro y en las mejores condiciones por parte de los jugadores y aficionados".

Por su parte, el concejal de Deportes, Felipe Coello, ha asegurado que "la seguridad y salud de todos los empleados, usuarios y aficionados que utilizan el Palacio de Deportes está absolutamente salvaguardada porque, si no fuese así, la instalación estaría cerrada".

Por ello, ha pedido a Ahora Murcia que no cree "alarmas injustificadas ni reales", puesto que los desperfectos que señala el partido no son más que una "acumulación de humedad que no afecta al uso y que se solucionará porque se va a lijar, como ya se ha hecho en otras ocasiones a lo largo de los 25 años de funcionamiento".