Quejas de los pacientes por los 'atascos' en Trauma del Reina Sofía

«Llevamos varias horas esperando y estamos todos en la sala de espera de la consulta como borregos, no cabe nadie más». Así se quejaba ayer un paciente del Hospital Reina Sofía de Murcia que acudió por la mañana a la cita que tenía en consultas de Traumatología del centro sanitario murciano, asegurando que «esto no hay quien lo aguante, hay espacio para cincuenta y nos han citado a doscientos. Esto es inhumano porque al no haber sitio dentro nos hemos tenido que salir al pasillo y no hay ni una simple silla en la que sentarnos».

Los pacientes de Traumatología vivieron en la mañana de ayer momentos de tensión en la zona de consultas, donde los retrasos de algunas citas caldeó los ánimos de los usuarios.

137 atendidos



Desde el Hospital Reina Sofía explicaron que en el servicio de Traumatología fueron atendidos ayer 137 pacientes, repartidos en seis consultas, en distintos tramos horarios a lo largo de toda la mañana. «Esta cifra es habitual, ya que Traumatología es una consulta con muchísima demanda», aseguran. Normalmente, hay abiertas entre cuatro y cinco consultas de esta especialidad al día, pero, en ocasiones, como el día de ayer, «se hace necesario abrir una consulta más, por las propias necesidades del servicio». A estas cifras se une también «una demanda no previsible de pacientes que precisan atención no demorable».

Responsables del hospital informan de que «a esto añadimos que los pacientes de Traumatología suelen venir antes de la hora citada y muchas veces con acompañantes, que las consultas se van retrasando a lo largo de la mañana, que muchos pacientes tienen que pasar por la sala de curas o infiltraciones y que los que llegan en camilla tienen preferencia sobre el resto», de ahí que a media mañana se produzca un pico de pacientes elevado.

En el año 2018, la demanda de consultas de aparato locomotor ha aumentado un 10 por ciento con respecto al año anterior.