En unas semanas se convocará la mayor oferta de empleo

El empleo público fue otro de los temas que se abordaron ayer durante el debate que se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia. El alcalde José Ballesta adelantó que en unas semanas se convocarán más de 80 procesos selectivos en la que será la mayor oferta de empleo público del municipio con cerca de mil plazas.

Sin embargo, esto no evitó que desde la oposición se le echara en cara el retraso en las oposiciones de los bomberos y la Policía Local, plazas que se vienen anunciando desde hace años y cuyos efectivos aún no se han incorporado.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Susana Hernández, hizo hincapié en que «se ha tardado más de dos años para que los opositores de policía puedan echar la solicitud. Lo mismo que ocurre con los bomberos, quienes tienen una plantilla con una media de edad de 55 años al no convocarse oposiciones para este cuerpo desde el año 2005», lo que les obliga a hacer horas extraordinarias de forma continua, jornadas que se acumulan con grandes retrasos en el cobro.

Inspección a los bomberos

Hernández informó ayer de que debido a la situación que viven los miembros del Parque de Bomberos de Murcia y de las continuas denuncias de falta de profesionales y recursos materiales que se han producido en los últimos meses, el pasado lunes se personaron en estas instalaciones del Infante inspectores de la Inspección de Trabajo para comprobar las circunstancias en las que estos bomberos desarrollan a diario su trabajo. Además, el PSOE colgó varias fotos ayer en su bancada, entre ellas una de un bombero lavando en el suelo con una manguera a presión su traje.