Ballesta apuesta por la conexión de la ciudad con las pedanías

El último debate sobre el estado del municipio de esta legislatura ha servido esta mañana al alcalde de Murcia, José Ballesta, para hacer un repaso por los grandes proyectos anunciados en los últimos años, algunos de ellos en marcha (Murcia Río o peatonalización de Alfonso X) y otros pendientes de ejecutar (recuperación del yacimiento de San Esteban o rehabilitación de la Cárcel Vieja).



Su apuesta para la recta final antes de las elecciones de 2019 será la conexión de la ciudad de Murcia con las pedanías con el proyecto Conexión-Sur, tal y como adelantó la semana pasada La Opinión. Gracias a esta iniciativa los vecinos de estos núcleos de población ganarán unos 200.000 metros cuadrados de la Vía Verde del Ferrocarril, a los que se sumarán 200.000 metros más de espacios cuando estén soterradas las vías del ferrocarril. Ballesta ha explicado que de la futura estación intermodal del Carmen saldrán multitud de carriles bici que la conectarán con distintos puntos del municipio.



Dentro del capítulo de modelo territorial también ha destacado los trabajos de Murcia Río con el jardín de Las Cuatro Piedras, el carril bici por la mota del cauce o el Centro de Interpretación de la Contraparada.



En patrimonio el primer edil ha mencionado la recuperación de numerosos molinos de la huerta y los proyectos para volver a disfrutar del Arrabal de la Arrixaca o las fortalezas del Rey Lobo. Así como en tecnologías el proyecto Murcia Smart City.



Ballesta ha terminado su primera intervención señalando que "esto no es un ejercicio de autoconmplacencia, ya que tengo una actitud permanente de autocrítica que mido para no llegar a la autodestrucción". El turno de palabra ha terminado sin aclarar si volverá a ser candidato a la Alcaldía de Murcia, tema que podría salir a lo largo de la mañana.



Desde la oposición la portavoz del PSOE, Susana Hernández, afirma que "en estos cuatro años no ha habido nada nuevo en Murcia, ya que la ciudad está estancada". En este caso ha asegurado que aún quedan acuerdos de los presupuestos de 2016 y 2017 sin ejecutarse.



El portavoz de Cambiemos Murcia,, ha pedido que el debate no se convierta en un acto de precampaña y ha acusado al equipo de Gobierno local de terminar la legislatura "sin dejar huella", ya que "apenas ha habido transformación en estos años".El concejal independientetambién se ha mostrado "decepcionado" ante los escasos logros de Ballesta y ha recordado que Gras (exportavoz socialista) dijo antes de marcharse que "Ballesta es el alcalde de los dichos y no de los hechos". Pendientes de intervenir quedan aún los grupos de Ciudadanos y Ahora Murcia