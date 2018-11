"Gastar en el paseo Alfonso X no es adecuado con el 40% de niños en riesgo de pobreza"

Uno de los principales problemas del municipio, según el diagnóstico del secretario general del PSOE y candidato a la alcaldía, es el desequilibrio que existe entre el centro y los barrios y las pedanías

Las tardes han cambiado para el jefe de Urgencias del Morales Meseguer, el doctor José Antonio Serrano, desde que este verano fuera elegido candidato del PSOE a la Alcaldía de Murcia: todo su tiempo libre se lo dedica a la política. Después de 21 años de militancia en el PSOE, en los que colaboró en los asuntos sanitarios –fue secretario de Sanidad en 2003, en la etapa de Francisco Abellán–, Serrano dio el salto a la primera fila al presentarse en las primarias para la Secretaría General del PSOE capitalino y después a la candidatura a la Alcaldía. «Diego Conesa y una serie de compañeros me animaron a que diera el paso. Estuve mucho tiempo pensándolo, porque ante todo soy un profesional de la Medicina. Pero vi mucho apoyo del partido y tomé la decisión», asevera. Su mujer y sus dos hijos –es padre de una hija recién graduada en Medicina y de un hijo estudiante de Veterinaria– le apoyan. Está convencido de que «la política, si se hace bien, cura a muchas personas» y sostiene que Murcia apenas ha cambiado en dos décadas. En Puente Tocinos, donde reside, «están las mismas aceras que hace 23 años».



Murcia es un bastión histórico del PP, ¿cómo piensa dar un vuelco en las elecciones?

Llevan gobernando en torno a 23 años, pero este municipio no ha cambiado nada en estos años. La gente ve un municipio que no evoluciona hacia ningún sitio. Tengo una hija de 24 años y cuando nació y quise llevarla a una escuela infantil pública, para conciliar mi vida laboral y familiar, no pude porque no había, pero es que hoy sigue sin haberla. Es un municipio que demanda un cambio. Está estancado e instalado en la megalomanía y en la impostura. Siempre tiende a aparentar más que a hacer, que es a lo que estamos acostumbrados con los dos alcaldes que ha tenido el PP en Murcia. Y eso se nota automáticamente en todo: en el desgaste que han provocado en los barrios periféricos y en las pedanías. Por ejemplo, conforme te alejas del centro de la ciudad hay menos aceras o están rotas, los jardines están más sucios e incluso he llegado a encontrar roedores. Desde mi punto de vista, ya que soy médico, esta es una ciudad enferma. Yo la llamo la enfermedad de las cuatro D: Murcia está desestructurada, desconectada, desequilibrada y desigual. Yo quiero ponerle remedio a eso.

¿Pero cómo piensa ganarse el apoyo de la ciudadanía?

Lo primero para ganar las elecciones es conocer la realidad. Yo soy médico y lo primero es saber qué le que pasa a este municipio, cuáles son sus problemas e interiorizarlos. Para eso estoy visitando todas las pedanías, hablando con los vecinos, y también con las jornadas que estamos desarrollando. Una vez hecho eso, hay que llegar a un diagnóstico específico para saber cuál es el tratamiento para solucionar los problemas. Hay que conectar mucho más la ciudad, y conectarla significa tener el mejor transporte público; hay que intentar que el transporte privado sea menos utilizado, porque así tendremos menos contaminación; también queremos un reequilibrio en las pedanías. Cada pedanía tiene que tener la suficiente infraestructura para equipararla a un ayuntamiento de su mismo volumen de habitantes. El tema más preocupante es el empleo. No puede ser que tengamos 31.000 desempleados en el municipio. Es la gran preocupación del murciano. Y no podemos consentir que tengamos a cuatro de cada diez niños en riesgo de pobreza, con dificultades para poder comer todos los días.

¿Le asusta el hecho de no tener experiencia en la primera línea de la política?

No, no me asusta nada porque tengo método. La política puede tener líderes carismáticos o personas que puedan engatusarnos. No es mi forma de ser. Hay que ir con la verdad, poniendo encima de la mesa los problemas y las soluciones. Y como me pilla en una etapa de mi vida en la que me acerco a la política desde la profesionalidad de mi trabajo, pues no me da miedo. En el caso de que mis políticas no sean suficientemente atractivas para el ciudadano, siempre tengo mi profesión. Aunque eso no se me pasa por la cabeza porque le aseguro que voy a ser alcalde de Murcia.

¿Tan claro lo tiene?

Muy claro, porque la situación política de los murcianos está muy deteriorada. Somos la única región donde ha aumentado el paro y la temporalidad; somos la región con mayor pobreza infantil, junto con Ceuta y Melilla. Hay hechos más que evidentes que hacen necesario un cambio. Y el PSOE está preparado no sólo para gobernar el municipio de Murcia, sino también la Región de Murcia.

¿Teme que José Ballesta decida presentarse?

No me preocupa que Ballesta se presente o no. Ese es un problema que tiene el PP. Yo no voy contra Ballesta ni contra nadie; yo voy para crear políticas progresistas y políticas que favorezcan el bien común en el municipio, que mejoren la calidad de vida de todas las personas. Me da exactamente igual si se presenta o no Ballesta.

¿Puede jugar en su contra que usted no sea una cara conocida para los murcianos?

Me estoy dando a conocer. Ya he visitado todos los barrios y todas las pedanías y ahora estoy en una segunda vuelta: visito barrios y pedanías de una forma más concreta, teniendo reuniones con asociaciones para que me expongan los problemas que ellos ven y las soluciones que ellos aportarían. El grado de mi conocimiento irá aumentando; también desarrollaremos campañas para que, digamos, mi persona se conozca, pero ya no por mi nombre, sino por el proyecto del PSOE para Murcia.

¿Asume que para llegar a la Alcaldía tendría que pactar?

Ahora mismo no pasa por mi cabeza, pero es verdad que, dada la situación de las fuerzas políticas, hoy ya nadie tiene mayoría absoluta y seguro que nadie tendrá mayoría absoluta en las próximas elecciones. Yo soy una persona consensuadora. Lo he demostrado siempre en todos los ámbitos en los que me he movido. Y cuando llegue el momento, habrá que hablar, evidentemente. Porque al ciudadano lo que más le importa es que le solucionen los problemas, no las peleas entre un político u otro, o que mande o deje de mandar. Y si esas políticas se pueden consensuar, yo no tendría ningún problema.

¿Y con quién hablaría? ¿Miraría a la izquierda o también mirará a Ciudadanos?

Pues miraré hacia aquellos políticos que concuerden más con mi forma de pensar y con las ideas que yo quiero llevar a cabo. No excluyo a nadie.

¿Tiene pensado cómo será su equipo?

Hay una cosa que los socialistas marcamos muy bien: va a ser paritario. Pero no están definidas las personas que van a estar. Ahora estamos preocupados en otros temas, como la elaboración del programa electoral. Pero le digo una cosa: hay suficiente gente en el PSOE para ocupar cualquier cargo, ya sea de concejal o de diputado regional. Hay muchísima. Las listas no son una cosa que toque ahora mismo.

Susana Hernández estuvo a punto de participar en las primarias pero al final dio un paso al lado. ¿Contará con ella?

Por qué no. Mi relación con ella es excelente. Como portavoz del grupo municipal, junto con los concejales del grupo, está haciendo una labor excelente. Son el grupo que más mociones han presentado en la legislatura. Han dado cuenta de la responsabilidad que tienen con los ciudadanos del municipio de Murcia.

Tradicionalmente el PSOE murciano ha tenido dificultades para mantener la unidad, tal y como ocurrió con la elección del anterior candidato socialista a la Alcaldía. ¿Le preocupa?

No me preocupa. Las cosas han cambiado. Ahora mismo somos el único partido que tiene el candidato definido, a pesar de haber hecho dos primarias (para la Secretaría General y para la Alcaldía). He sido refrendado por la militancia. Es verdad que ha habido compañeros que un momento dado han tenido sus dudas, pero de esos compañeros diría que el 95%, por no irme al 99%, están apoyando mi candidatura. Y además están trabajando de una forma extraordinaria.

¿Cuál sería su primera medida si llegara a la Alcaldía?

Le estoy dando vueltas a esa idea. Pero creo que la primera medida sería desarrollar un plan para el transporte: tener un mapa claro del transporte en el municipio de Murcia y actuar. Un buen transporte mejora la economía, disminuye la contaminación y soluciona problemas a las personas. Hoy te encuentras, por ejemplo, que en San Ginés, para ir al centro de salud, tienen que venir a Murcia para coger un autobús que le lleve a Nonduermas, volver de Nonduermas a Murcia para luego ir a San Ginés? Encima, el transporte es más caro en las pedanías que en la ciudad; yo iría a un bono único.

¿Y cuál va a ser su modelo de transporte?

El tranvía no está adecuadamente dimensionado, hace falta mejorar las líneas. El tranvía le cuesta al municipio de Murcia 11 millones al año, independientemente de lo que paga el usuario por el transporte. Tenemos que ir a un transporte en autobús ecológico y también a un transporte no motorizado. Murcia, que es una ciudad llana, permite moverse en bicicleta, pero para lo cual hay que generar los espacios suficientes para que eso pueda ser así. No quiero carriles bici que no lleven a ningún sitio, sino que conecten pedanías con pedanías y las pedanías con el centro...

Usted ha criticado «la megalomanía de Murcia». El otro día decía que estaba cansado de «proyectos faraónicos», citando los proyectos Murcia Río, Alfonso X y la Cárcel Vieja. ¿No está de acuerdo con estas iniciativas?

No puede ser habiendo tantos parados, con cuatro de cada diez niños en riesgo de pobreza, habiendo más de 11.000 dependientes y con familias que no pueden dejarlas porque no hay centros para mayores? Mientras todas esas cosas no estén resueltas, que alguien gaste dinero en un proyecto de poner unas luces y limpiar el río, gastando muchísimo dinero, o que se gaste cinco millones en Alfonso X, no me parece adecuado mientras no se solucionan los otros problemas. ¿Por qué? Porque generan más desequilibrios de los que hay. Estoy en contra de la megalomanía. Pero lo que más me molesta es el barniz que engloba al Gobierno municipal: mucha propaganda y no hacer nada. Me refiero al 'hombre anuncio Ballesta', que hace política espectáculo: mucho decir y poco hacer.