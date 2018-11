Ninguna empresa se ofrece para limpiar la Arrixaca

La Administración recurre a la empresa pública Tragsa para la limpieza a partir de diciembre.

La empresa Ferrovial Servicios dejará de gestionar a final de este mes de noviembre la limpieza del principal hospital de la Región de Murcia, el Virgen de la Arrixaca de El Palmar. La compañía tenía la posibilidad de renovar el contrato de este servicio, aunque haciendo uso de su derecho a renunciar a él ha comunicado al Servicio Murciano de Salud (SMS) que no desea continuar.

Ante la finalización de éste, la Administración regional ha sacado a licitación un nuevo contrato para la limpieza y gestión de residuos no peligrosos de la Arrixaca y los centros de salud del Área I, concurso que ha quedado desierto para el caso del hospital al no presentarse ninguna empresa para hacerse con el servicio. Así lo ha confirmado a LA OPINIÓN el secretario general técnico del SMS, Pedro Ruiz Castejón, quien asegura no saber el motivo por el que la licitación ha quedado desierta ya que «el precio de salida es el mismo que hay en la actualidad y el contenido del contrato no varía». Incluso la cuantía era algo superior debido a la actualización del IPC.

Ferrovial Servicios terminará el contrato de limpieza de la Arrixaca este mes y al no presentarse ninguna oferta «hemos tenido que acudir a Tragsa, la sociedad pública de empresas encargada de la gestión y mantenimiento de determinadas infraestructuras a la que se puede recurrir en casos como este, cuando no se puede dejar de prestar un servicio», señala Ruiz Castejón. «El 1 de diciembre tenemos que seguir limpiando la Arrixaca, servicio que hay que dar para que el hospital funcione con normalidad», subraya el secretario general técnico del SMS.

El nuevo contrato de limpieza para el Área I fue publicado por un valor de 27,5 millones de euros para un periodo de dos años prorrogable por dos años más, tal y como se recoge en la memoria económica publicada en el portal de licitación. El contrato está dividido en dos lotes, uno para la limpieza y gestión de residuos de la Arrixaca y otro para prestar estos servicios en los centros de salud. El SMS ya ha decidido que en la Arrixaca el servicio lo preste Tragsa y ahora arranca una fase de negociación para concretar los términos. Pedro Ruiz explica que la idea es que la gestión de la empresa pública Tragsa se prolongue durante dos años, que era la duración prevista en el contrato, y «para entonces elaboraremos un nuevo texto con el que esperamos recibir ofertas, ya que esto no nos había ocurrido antes con ningún otro hospital».

11,7 millones en personal

El servicio de limpieza del Hospital Virgen de la Arrixaca lo prestan cerca de 440 empleados (404 limpiadores, 31 especialistas y 4 encargados), según la información facilitada por Ferrovial e incluida en la memoria económica del contrato, lo que tiene un coste anual de 11,7 millones de euros. A esto hay que sumar la gestión de residuos, maquinaria y mantenimiento, consumibles y el IVA, lo que hace que el coste estimado del servicio se eleve a 15,2 millones de euros. Una cantidad alejada de lo que ofrece el SMS para este servicio.

Desde el Servicio Murciano de Salud aseguran que los empleados de limpieza de la Arrixaca pueden estar tranquilos, ya que serán subrogados y seguirán prestando sus servicios. Precisamente este año los trabajadores hicieron un amago de huelga acusando a la empresa de no abonarles la subida del convenio y una serie de complementos que tenían pactados. El conflicto finalmente se resolvió ante el temor de que pudieran volver a repetirse las imágenes del año 2013, cuando la Arrixaca tuvo que suspender numerosas operaciones por una intensa huelga que llenó de suciedad las instalaciones como medida de presión para lograr sus objetivos laborales.