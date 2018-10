Polémica por el nuevo alumbrado del Tontódromo

El recientemente peatonalizado, en parte, paseo de Alfonso X en Murcia, más conocido como el Tontódromo, va contar con decenas de farolas led para su alumbrado nocturno. Pese a que la inauguración oficial ha tenido lugar hoy sábado, el día 25 de octubre unos cuantos ciudadanos pudieron comprobar de primera mano algunas de las pruebas previas, y a muchos no les ha gustado el resultado.



Y es que los ledes cambian de color, emiten música y hasta parpadean de forma intermitente, al más propio estilo de una discoteca nocturna o, como señalan algunos usuarios de Twitter, de un "club de carretera".





Llámame atrevida...pero a mí me gusta!! Jajajajjja!! Es divertida! Además me han dicho que las farolas llevan altavoces...el acabose...que de to por to!!