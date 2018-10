El Grupo Folklórico Virgen de la Vega celebra sus 50 años

El teatro Romea será el escenario que acoja mañana, a las 19 horas, un espectáculo para conmemorar el 50 Aniversario del Grupo Folklórico Virgen de la Vega.

Una gala cuya recaudación será entregada a la Asociación On Off de Enfermos de Parkinson de la Región de Murcia. Además, quienes quieran colaborar y no puedan asistir pueden hacer un ingreso a la Fila Cero, en el número de cuenta ES41 2038 3039 5160 00469830.

Junto a los bailes regionales, los asistentes disfrutarán del Ballet de Carmen y Matilde Rubio 'Ballet Español de Murcia' y de la música de Rocio Pinar y Antimo Miravete al violonchelo y violín respectivamente, en un espectáculo visual que realizará un recorrido por la Región y la ciudad de Murcia, por la historia del Grupo Folklórico Virgen de la Vega.