Las cacas y vómitos de los niños obligan a cerrar piscinas públicas a diario

Los usuarios de las piscinas públicas del municipio de Murcia se están viendo afectados en las últimas semanas por cierres continuos debido a la aparición en el agua de las mismas de defecaciones y vómitos. Así lo han denunciado a través de las redes sociales, molestos por la situación, ya que esto está haciéndoles perder numerosas clases que tienen programadas y rompiendo su rutina diaria.

Los afectados señalan que en la Piscina Infante Juan Manuel de Murcia se han cancelado las clases de Acuagym tres semanas de las cuatro de este mes de octubre debido a la presencia de defecaciones en el agua, lo que califican de «absolutamente increíble».

La presencia de estos elementos en el agua se debe a las clases que hay programadas con bebés, según ha explicado a LA OPINIÓN el concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, y desde nuestro servicio poco se puede hacer ante esto más que cerrar la piscina para hacer la limpieza oportuna». Sin embargo, en estos casos los bebés que aún no tienen control de esfínteres deben acudir a las clases con un pañal-bañador que impida que las defecaciones salgan al agua, una norma que por lo visto muchos padres no están cumpliendo ante la situación a la que se enfrentan los servicios municipales. Mientras que el tema de los vómitos sí que es algo que no se puede prevenir.

Coello reconoce «desde que arrancó el curso el pasado 24 de septiembre lo que está ocurriendo es tremendo, no había pasado antes con tanta frecuencia, ya que es raro el día que no hay que cerrar una o varias de las cuatro piscinas municipales que tenemos» (Puente Tocinos, Infante Juan Manuel, Mar Menor y El Palmar). Concretamente, el miércoles se cerraron por defecaciones las piscinas Mar Menor e Infante; el martes la de Puente Tocinos por vómitos y defecaciones; el lunes la del Infante por vómitos; y así sucesivamente desde hace algo más de un mes.

El concejal de Deportes y Salud señala que «todos los días tenemos algún problema» casos ante los que se se da el aviso y se procede cerrando la instalación durante un día, volviéndola a abrir cuando se ha hecho el tratamiento del agua y se ha limpiado. Estas situaciones suelen darse, en la mayoría de los casos, en los vasos pequeños de las piscinas municipales, que es donde se suelen impartir las clases con los bebés y niños de menor edad.

Para intentar frenar los continuos cierres de estas instalaciones y la presencia de vómitos y defecaciones en el agua la Concejalía que dirige Felipe Coello va a intensificar la campaña informativa que tienen en marcha con el objetivo de llegar a todos los padres y que sepan que sus hijos no pueden acudir sin el pañal-bañador adecuado a las clases. «Pero no podemos impedir el paso a nadie», puntualiza el edil del Ayuntamiento de Murcia.



Recuperarán las clases perdidas

Ante la queja de los usuarios de las piscinas que no han podido dar sus clases en tres de las cuatro semanas de este mes, Deportes ha indicado que «para mitigar las reclamaciones por el cierre de las piscinas vamos a recuperar las clases del 26 de diciembre al 5 de enero, menos los días festivos del 30 y 31 de diciembre y 1 de enero». Felipe Coello subraya que también están trabajando para mejorar estas instalaciones y han comenzado a instalar de nuevo los secadores en los vestuarios para que puedan utilizarlos los usuarios, un servicio que tuvieron que eliminar por el mal uso que se hacía de ellos.