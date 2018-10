"No me gusta que se refieran a mí como influencer, lo que hago no lo hago para influenciar a los demás"

Expertos de prestigio internacional se dan cita el próximo martes para hablar de la Murcia del futuro. Entre ellos se encuentra la joven Sita Abellán, que tiene claro que hay «muchísimo talento» latente en esta ciudad. La modelo y pinchadiscos, que se hizo especialmente popular a raíz de su participación en un vídeo de la cantante Rihanna, charló con LA OPINIÓN sobre cómo ve el panorama de aquí a unos años.

Aunque se va a hablar de ello en el Teatro Circo, ¿puede adelantar cómo imagina usted la Murcia del futuro?

Me imagino Murcia como una ciudad acogedora, cosmopolita y abierta al cambio y a la diversidad, en la que la creatividad y el talento se puedan desarrollar y manifestar de forma fluida. Me la imagino como una ciudad joven de espíritu, con energía, y en la que las personas encuentran vías para desarrollarse y para disfrutar de la cultura. También la veo como una ciudad orgullosa de ser lo que es y enfocada en sus fortalezas. Murcia es un tesoro a descubrir por el mundo.

La ciudad de hoy en día, ¿cree que tiene que ver con la que imaginaban los niños de hace veinte o treinta años?

Yo creo que no. Hay muchos factores con los que hace 20 ó 30 años no se contaba: el desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías han cambiado, la forma de comunicarnos y de estar en comunidad y en el mundo. Estas tecnologías han modificado la forma de consumir y eso incide incluso en dónde y cómo compramos. Han cambiado también las fórmulas para acceder a la música, el cine y otras manifestaciones artísticas. Hay nuevas formas de expresión cultural basadas en esas tecnologías. También ahora somos más conscientes de la necesidad de soluciones sostenibles para el planeta y eso hace cambiar el modelo. Otro factor ha sido la llegada de personas de otros países y de otras culturas a nuestra ciudad, que también hacen a Murcia una ciudad más rica y distinta a la que se podía imaginar.

¿Qué papel cree que desempeñarán las redes sociales e Internet en la ciudad del futuro?

Si ya son fundamentales, serán imprescindibles en la ciudad del futuro, incluyendo el Internet de las cosas. Y serán imprescindibles en todos los ámbitos; en la gestión doméstica, familiar, profesional, de consumo, de movilidad, incluso en el ámbito político. Y por supuesto en el ámbito cultural y creativo. La comunicación es esencial para la comunidad y por tanto Internet lo es. La ciudad del futuro será una ciudad inteligente y completamente intercomunicada.

¿Nos lograremos poner de acuerdo todos los ciudadanos a la hora de decidir qué futuro construir?

Espero que exista un consenso en las líneas maestras de nuestro futuro. Las estrategias participativas pueden ser una herramienta importante para conseguirlo. Personalmente, pienso que el factor clave para el desarrollo creativo y cultural está en los jóvenes. Hay que promover canales de participación y estar abiertos a las nuevas propuestas y al pensamiento de los jóvenes, a lo que ellos proponen. Ese es el futuro.

Es una etiqueta muy recurrente, pero... ¿le gusta o le molesta que se refieran a usted como influencer?

Sinceramente, no me gusta que se refieran a mí con este término. Lo que hago no lo hago para influenciar a los demás, simplemente hago lo que me apasiona. Pero, por supuesto que me enorgullece si puedo impactar de manera positiva en las personas.

¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos que tiene por delante la ciudad de Murcia y, por ende, la Región?

Estar abiertos al cambio y dar valor al producto local.

¿Hay talento latente, secreto y sin explotar en la ciudad de Murcia? ¿Cómo se puede sacar a la luz?¿Cree que los jóvenes españoles y los murcianos aún han de seguir saliendo fuera de su tierra si quieren brillar en una profesión como la suya?

Por supuesto que hay talentos secretos. Hay muchísimo talento, y en algunos casos podría mejorarse el sistema, las herramientas para que pudieran desarrollarse localmente sin necesidad de salir de su tierra. En otros casos creo que es necesario salir, porque por ejemplo en las actividades a las que me dedico el mercado es global, y los grandes centros de actividad de la moda y de la música desgraciadamente no están aquí, están fuera. Eso no significa que no puedas residir temporalmente en tu ciudad, pero yendo y viniendo.

En otro orden de cosas, ¿cuáles son sus proyectos profesionales inmediatos?

Tengo muchos proyectos, el más reciente ha sido la presentación de mi colección de joyas Lilih en París hace diez días, de la que estoy muy contenta y que se comercializará próximamente.