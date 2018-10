Denuncian una oleada de robos en el hospital Reina Sofía

El último tuvo lugar el domingo cuando los ladrones forzaron hasta 16 taquillas de la zona de vestuarios.

Empleados del Hospital Reina Sofía de Murcia han denunciado ante la dirección del centro sanitario los continuos robos que vienen sufriendo desde hace meses y que se han incrementado en los últimos días. Concretamente, el pasado domingo fueron abiertas por la fuerza hasta 16 taquillas de la zona de vestuarios del personal del hospital, zona a la que se puede acceder sin ningún tipo de identificación, según han explicado los propios trabajadores a LA OPINIÓN.

Ante esta situación los representantes sindicales mantuvieron ayer una reunión con el director del Hospital Reina Sofía, Juan Antonio Marqués, para exponerle la situación que se está viviendo en las instalaciones sanitarias y pedirle que se tomen medidas. El delegado de CCOO en el hospital, Mario Moreno, indicó tras el encuentro que los robos se están produciendo principalmente en la zona de vestuarios, ya que se puede entrar directamente desde los ascensores que dan a la calle y «cualquier persona entra sin necesidad de código de seguridad o identificación». De ahí que hayan pedido que se tomen medidas de forma inmediata, como puede ser el cierre del acceso a los vestuarios mientras que se desarrolla la jornada de trabajo.

«Presumimos de que somos un hospital de puertas abiertas, pero tan abierto queremos ser que hasta se nos cuelan los ladrones», bromeaba ayer el delegado de CCOO en el centro sanitario.

Moreno también hace hincapié en la «inseguridad» que sufren los trabajadores, quienes no se atreven a dejar sus pertenencias en las taquillas después de lo sucedido el pasado domingo porque «no están tranquilos», al tiempo que aprovecha para recordar que están reivindicando mejoras en las medidas de control desde hace tiempo, así como una mayor vigilancia.

Circuito de seguridad

Por su parte, desde la dirección del Hospital Reina Sofía de Murcia negaron ayer, al ser preguntados por esta redacción acerca de esta denuncia de los empleados, que se esté produciendo una oleada de robos en el centro sanitario.

«Últimamente no está habiendo un exceso de robos en el hospital, aunque sí es cierto que este domingo ha habido un robo en las taquillas de los vestuarios del hospital, en la planta sótano». No obstante, añaden que aún no pueden precisar los daños de este hurto porque se encuentran en la fase de investigación. «En los próximos días tendremos algún dato más sobre su alcance», subrayaron ayer desde la dirección del hospital.

Respecto a las medidas de seguridad, están estudiando los circuitos del personal de seguridad para ver la posibilidad de poder ajustarlos y establecer nuevos refuerzos en las zonas más conflictivas. Además, se está en conversación con los sindicatos para consensuar otras posibles medidas a adoptar.