Los vecinos del barrio de Santiago el Mayor y, en general, toda Murcia, estaban ayer de aniversario. Y es que, se cumplía un año desde aquella masiva manifestación en la que miles de personas tomaron las calles de Murcia para reivindicar la llegada del AVE soterrado a la ciudad. Desde entonces han pasado 365 días en los que los murcianos no han desistido en sus peticiones y han estado en las vías, noche tras noche, para demandar lo que se prometió hace ya 12 años.

Los murcianos también salieron ayer a la calle, pero en una jornada familiar y festiva, en la que rememoraban el hito de hace un año y los éxitos conseguidos desde entonces, pero también la lucha y los momentos duros vividos. A pesar de ello, los vecinos lo tienen claro: «¡Victoria!», exclamaba la conocida como 'abuela de las vías', Ana Jiménez, quien reivindicó que la lucha que tiene lugar en Murcia llegue a toda España «y cruce fronteras». Con la melodía de la película Carros de Fuego como banda sonora, protagonizó una marcha con una antorcha hasta el escenario dispuesto junto a las vías, en el parque en el que tuvo lugar la concentración festiva. Los vecinos congregados allí la vitorearon y aplaudieron hasta su llegada, y escucharon expectantes sus palabras. «Hemos luchado todos durante más de un año. Los murcianos somos luchadores y no vamos a dar ni un paso atrás, sin miedo», subrayó. Las referencias críticas a la Ley Mordaza se sucedieron durante todo su discurso, en el que calificó al antiguo delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, como 'Paco el carnicero'. «Nadie puede, jamás, mandar sobre nuestros pensamientos», reivindicó.

Varios centenares de vecinos participaron en la programación de este domingo junto a las vías, que contó con actuaciones en directo de varios grupos musicales, la carrera 'Soterrabici', organizada por la asociación Murcia en Bici, charlas, actividades infantiles, retransmisión en directo de Radio Vías y un homenaje a los vecinos. Además, el artista Pablo Chipone dibujó a lo largo de la jornada un graffiti reivindicativo. Muchos niños que han nacido y crecido viviendo esta 'lucha' que se extiende durante años disfrutaron junto a sus padres y abuelos, que se mostraban emocionados por «todo lo vivido». Varios stands permitían a los asistentes adquirir chapas, gorras y camisetas, y las barras servían bebida fría para calmar la sed y el calor de una jornada que no parecía de otoño, sino más propia del verano.

Una fotogalería permitía rememorar algunos de los momentos más emblemáticos de este año y otra zona se convirtió en un 'museo' en el que se podían ver recortes y extractos de prensa que componían una verdadera línea del tiempo para seguir la evolución de las reivindicaciones. Hacia las 3 de la tarde, todos se sentaron alrededor de mesas y compartieron la comida que habían llevado, convirtiendo la reivindicación de este año en una fiesta de convivencia con un ambiente familiar.

El portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, Joaquín Contreras, se mostró satisfecho ya que «estamos despertando la conciencia crítica de los ciudadanos», al tiempo que apuntaba que «estamos contentos pero expectantes». Y es que, hace solo dos días se cumplía el plazo para la presentación de ofertas de empresas para acometer las obras de Barriomar y Nonduermas. El 24 de octubre se abrirán las plicas. «Cuando estén adjudicadas, tendremos cierta certeza de que el proyecto va a seguir», remarcaba.

Los vecinos se entremezclaban con autoridades y representantes políticos. El Delegado del Gobierno, Diego Conesa, se mostraba «agradecido» por «haber sido testigo del ejemplo de estos hombres y mujeres que luchan no solo por ellos, sino también por las próximas generaciones». También remarcó su compromiso de que las obras del soterramiento en el paso a nivel de Santiago el Mayor «serán una realidad» a principios de 2019. «Quedan cosas por hacer», aseguraba, pero «haremos todo lo que se pueda hacer y mantendremos informados a los vecinos de los pasos que demos».

Por su parte, el politólogo y exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, estuvo presente en la fiesta de las vías junto al diputado de la formación morada, Javier Sánchez Serna. «Los murcianos tenían sus representantes políticos, pero si no hubieran estado en las calles, si no hubieran aguantado las acusaciones de ser terroristas y no hubieran resistido las multas y las provocaciones, hoy no estaríamos celebrando esta victoria», aseguraba Monedero, quien declaró su admiración por este movimiento «que ha luchado contra gigantes».

Sánchez Serna recordó que «la lucha la ha protagonizado y ganado la sociedad civil, no los partidos políticos» y aseguró que Podemos estará «muy atento» para que el PSOE «cumpla sus promesas».

«Celebramos que la sensación de estar defendiendo la dignidad de nuestros barrios y los derechos de los ciudadanos de manera pacífica; somos una familia unida», aseguraba Joaquín Contreras. Finalmente, el párroco Joaquín Sánchez, quien se definió como «un privilegiado» por ser parte de este grupo, se mostró satisfecho por la unión «de esfuerzo de miles de murcianos que han despertado, junto a sus conciencias, para que en Murcia no haya división».

Ha pasado un año desde aquella manifestación que dejó claro que Murcia no quiere un muro que divida la ciudad. Ayer, los vecinos recuperaron fuerzas, si es que alguna vez han flaqueado, para seguir luchando por un AVE soterrado que no divida la capital del Segura. El sueño parece estar más cerca, y ellos no se rinden.